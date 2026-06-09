Capturan en Hermosillo a “El 01”, objetivo prioritario vinculado a grupo criminal

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Hugo “N”, alias “El 01”, fue detenido en un operativo de inteligencia realizado en la capital sonorense; es señalado como generador de violencia con influencia criminal en Sonora y Chihuahua

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 12:33 PM.
En Sonora y editada el 09/06/2026 12:55 PM.