Capturan en Hermosillo a “El 01”, objetivo prioritario vinculado a grupo criminal

En Sonora, como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en colaboración con instituciones del Gabinete de Seguridad de Sonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, considerado objetivo prioritario y generador de violencia con presencia e influencia criminal en los estados de Sonora y Chihuahua.
Su detención se realizó al exterior de un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial, en el municipio de Hermosillo, mediante una operación táctica diseñada con trabajos de inteligencia y seguimiento.
La acción fue ejecutada por personal de la policía de investigación sin que se registraran disparos, enfrentamientos o situaciones que pusieran en riesgo a la población civil.
De acuerdo con las investigaciones, Hugo “N” es identificado como un objetivo prioritario relacionado con actividades criminales de alto impacto y presuntamente vinculado con el empleo de tecnología aérea no tripulada para la realización de ataques contra grupos rivales, autoridades y, en algunos casos, población civil.
Es señalado como presunto operador de una célula del crimen organizado con presencia en la región Sonora-Chihuahua. Existen antecedentes de procesos y detenciones federales relacionadas con delitos de alto impacto, además de referencias sobre su actividad dentro de dicha estructura delictiva.
Al momento de su captura, portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas; tras su detención se le leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las indagatorias.
La carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las diligencias derivadas de su captura.