DHS niega haber otorgado permiso migratorio especial a Alfonso Durazo

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que no existe registro de un "parole" o permiso especial para el gobernador de Sonora, desmintiendo versiones difundidas por medios internacionales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/06/2026 02:42 PM.
En Sonora y editada el 09/06/2026 02:56 PM.