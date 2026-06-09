DHS niega haber otorgado permiso migratorio especial a Alfonso Durazo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos desmintió los reportes que aseguran la entrega de un permiso o perdón migratorio especial de entrada al país del norte al gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tras una presunta cancelación de su visa por motivos de seguridad.
De acuerdo con información publicada por el diario La Opinión, tras la controversia generada por el periódico estadounidense Los Angeles Times, en la que se señaló que tanto Alfonso Durazo como su homólogo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habrían ingresado a Estados Unidos mediante un "parole" especial debido a que les fueron retiradas sus visas, se solicitó información directamente al DHS, el cual negó rotundamente haber otorgado dicho permiso.
Para emitir esta aclaración formal, las autoridades estadounidenses tuvieron que revisar de manera exhaustiva los registros tanto de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como Migración y Control de Aduanas (ICE), que son las únicas facultadas para emitir un documento de este tipo y donde no se localizó ningún registro.
Este tema, que se debatió a nivel internacional, se alimentó por versiones que indicaron que al menos uno de los funcionarios había sido escoltado por autoridades del país vecino al cruzar la frontera, por lo que, respecto al estatus real de las visas, la dependencia manifestó que el tema tiene que verse con el Departamento de Estado, el cual aclaró que las revisiones de antecedentes son procesos permanentes, por lo que si uno de los involucrados cuenta con una orden de aprehensión o investigación en proceso, sería detenido inmediatamente y retenido cualquier permiso solicitado, si fuera el caso.
Asimismo, y de acuerdo con el reporte, la oficina confirmó que tras la emisión de una visa, si el departamento tiene conocimiento de información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario de aduana puede revisar para determinar si la persona es elegible para la visa, además de que la información de cualquier señalamiento se comparte inmediatamente entre las autoridades migratorias para restringir el acceso de las personas con procesos legales pendientes.