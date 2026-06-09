Inauguran planta tratadora que pone fin a 50 años de rezago sanitario en Puerto Peñasco

Desde hace cinco décadas las familias de Puerto Peñasco habían sufrido los efectos de la falta de sanidad y manejo adecuado del recurso hídrico, situación que quedó resuelta con la inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dando respuesta definitiva a una demanda histórica.
Durante su gira de trabajo por Puerto Peñasco, el mandatario estatal, acompañado de Rodolfo Castro Valdez, director general de la Cuenca Noroeste de la Conagua, señaló que en esta primera etapa se ejerció un presupuesto total de 48 millones 099 mil 101 pesos, con un beneficio directo para 62 mil 301 habitantes y una capacidad inicial de 40 litros por segundo.
Durante la inauguración de la planta informó que para una segunda etapa se cuenta con un presupuesto de 70 millones de pesos, obras que permitirán incrementar su capacidad en 60 litros adicionales, con la meta de procesar un total de 100 litros de agua por segundo.
Tenemos un compromiso con resolver, con carácter prioritario todos los problemas sociales que para la propia comunidad resulten prioritarios. Por eso nuestro compromiso con este tema y otros, indicó.
Es una gran oportunidad que tenemos todos los ciudadanos, ya que todo el año, principalmente en verano estamos batallando por el suministro de agua potable. Entonces es de vital importancia sobre todo porque somos un puerto turístico. Entonces necesitamos el vital líquido a toda costa, comentó.
Como parte de un encuentro cercano con los universitarios rocaportenses, el titular del ejecutivo estatal recordó que a la fecha han sido entregadas 607 mil 181 becas, que representan 3 mil 666 millones 539 mil 077 pesos, una cifra nunca antes vista, y que refleja el respaldo que el Gobierno de Sonora otorga a las y los estudiantes para que sigan adelante con sus estudios en las aulas.