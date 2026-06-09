Inauguran planta tratadora que pone fin a 50 años de rezago sanitario en Puerto Peñasco

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El gobernador Alfonso Durazo y Conagua pusieron en operación la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, una obra histórica que beneficiará a más de 62 mil habitantes y resolverá problemas de saneamiento acumulados durante cinco décadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 11:09 AM.
En Sonora y editada el 09/06/2026 11:38 AM.