Premian a jóvenes ganadores del Concurso Estatal de Cuento Corto 2026 en Sonora

Con el propósito de impulsar la creatividad, la expresión artística y el talento literario de las juventudes sonorenses, el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), premió a las y los ganadores del Concurso Estatal de Cuento Corto 2026.
La titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, destacó que esta iniciativa busca fomentar el gusto por la escritura y brindar espacios para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades narrativas y compartan sus perspectivas a través de la literatura.
Por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo Montaño, trabajamos para generar oportunidades que permitan a las juventudes mostrar su talento en todas sus expresiones. Este concurso es una muestra del compromiso que tenemos con el impulso al arte, la cultura y la creatividad de las y los jóvenes sonorenses, señaló.
Las personas ganadoras fueron Romina Quintana López, en la categoría A; María Judetsy Vega Zagaste, en la categoría B; y Eduardo Granillo Luna, en la categoría C.
Además de recibir un premio económico de cinco mil pesos, las obras ganadoras fueron publicadas en una antología literaria, con el objetivo de reconocer y difundir el talento de las nuevas generaciones de escritoras y escritores sonorenses.
Finalmente, la titular del ISJ reiteró el compromiso de la institución con la promoción de actividades que fortalezcan el desarrollo cultural de las juventudes, al tiempo que reconoció la importancia de generar espacios donde puedan expresar sus ideas, emociones y visión del mundo a través de la literatura.