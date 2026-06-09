Premian a jóvenes ganadores del Concurso Estatal de Cuento Corto 2026 en Sonora

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El Instituto Sonorense de la Juventud reconoció a tres jóvenes escritores de distintas categorías por sus obras literarias, las cuales serán publicadas en una antología estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 11:56 AM.
En Sonora y editada el 09/06/2026 12:08 PM.