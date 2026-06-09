Sonora conquista el tercer lugar nacional en los Juegos Deportivos Escolares 2026

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La delegación sonorense obtuvo 26 medallas en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica realizados en Guadalajara, consolidándose entre las tres mejores entidades del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 10:48 AM.
En Sonora y editada el 10/06/2026 10:13 AM.