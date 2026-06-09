Sonora conquista el tercer lugar nacional en los Juegos Deportivos Escolares 2026

Con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo, la delegación sonorense se posicionó en el tercer lugar general del medallero de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2026, realizados en Guadalajara, Jalisco, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
Las y los estudiantes deportistas de primaria y secundaria obtuvieron un total de 26 medallas, de las cuales siete fueron de oro, ocho de plata y 11 de bronce, representando con orgullo y dignidad a la entidad.
El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, reconoció el gran desempeño de las niñas, niños, jóvenes, entrenadores y sus familias que en cada encuentro demostraron la disciplina y el talento que hizo destacar a Sonora en este importante evento nacional.
El evento, organizado por la Conade, reunió a estudiantes de primaria y secundaria de todo el país, quienes compitieron en disciplinas como ajedrez, atletismo, bádminton, béisbol 5, basquetbol 3x3, basquetbol 5x5, fútbol 5, fútbol bandera y handball, categorías varonil, femenil y mixto.
Los atletas y equipos sonorenses de nivel primaria participaron en el encuentro del 27 al 30 de mayo. Posteriormente, los estudiantes de nivel secundaria se sumaron a las competencias del 1 al 4 de junio.
El Gobierno de Sonora refrenda el compromiso de hacer del deporte y la educación una poderosa herramienta de superación, mediante el fortalecimiento de la actividad física en todas las escuelas de educación básica, vinculando la excelencia académica con el desarrollo de habilidades deportivas.