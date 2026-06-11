Busca Sonora elevar la protección civil a rango de derecho humano

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El gobernador Alfonso Durazo presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone crear un organismo autónomo especializado en gestión integral de riesgos y fortalecer la prevención de desastres en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/06/2026 09:59 AM.
En Sonora y editada el 11/06/2026 10:23 AM.