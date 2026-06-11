Busca Sonora elevar la protección civil a rango de derecho humano

Con la firma de la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Gobierno de Sonora eleva a derecho humano la protección civil, con el objetivo de garantizar políticas a largo plazo que protejan la vida, el patrimonio y la seguridad urbana de las y los sonorenses, y como garantía de no repetición de tragedias como las ocurridas en el pasado.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño, en presencia de diputados locales, funcionarios públicos y sociedad civil, realizó la presentación formal de la reforma constitucional en materia de protección civil que será enviada y analizada por el Congreso del Estado para su posterior aprobación. Con esta iniciativa Sonora se coloca a la vanguardia nacional en materia de gestión integral de riesgos, consolidando un modelo institucional orientado a la prevención, la participación ciudadana y la protección efectiva de las personas y sus comunidades.
El nuevo modelo, derivado de la primera Consulta Popular en la historia del estado, sienta las bases para una cultura de la prevención, establece un nuevo organismo constitucional autónomo, especializado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dotado de herramientas jurídicas y presupuestales propias para mitigar riesgos en las ciudades. Además, se mantiene el mando unificado en situaciones de emergencia y desastre bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal, garantizando una respuesta operativa coordinada y eficaz ante fenómenos que afecten a la población.
Este día damos un paso fundamental para construir un nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un paso que no estaríamos dando sin la participación de todas y todos ustedes que acudieron al llamado que realizamos a través de una consulta popular, pero también no sería posible si no existiera voluntad política para abordar los problemas de este sector, indicó.
En el marco de la presentación de esta iniciativa, el gobernador Alfonso Durazo anunció que la construcción de la legislación secundaria que armonizará este nuevo modelo contará con una amplia participación ciudadana y el acompañamiento de especialistas y representantes de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la materia.La consulta popular estuvo conformada por foros regionales celebrados en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, teniendo como resultado 30 recomendaciones y un total de 140 propuestas por parte de instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil.
Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno; Álvaro Bracamonte Sierra, coordinador de la Consulta Popular; Ernestina Castro Valenzuela, presidenta de la comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado; Gabriela Topete Bórquez, presidenta del Capítulo Sonora del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil; y Bernardeth Ruiz Romero, subsecretaria de Desarrollo Político.