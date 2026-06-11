Lorenia Valles presentará su Segundo Informe Legislativo en Hermosillo

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La senadora sonorense rendirá cuentas sobre su labor en el Senado de la República y destacó las reformas aprobadas en beneficio de las familias de Sonora y México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/06/2026 09:46 AM.
En Sonora y editada el 11/06/2026 09:50 AM.