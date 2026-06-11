Lorenia Valles presentará su Segundo Informe Legislativo en Hermosillo

La senadora Lorenia Valles invitó a las y los sonorenses al evento con motivo de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, donde cumplirá con la responsabilidad constitucional de rendir cuentas de los compromisos hechos con la ciudadanía cuando pidió su voto para representarla en el Senado de la República.
Me comprometí a impulsar la agenda legislativa de la Cuarta Transformación y aquellas propuestas que surjan de escuchar y dialogar con la gente en los recorridos casa por casa. Más de 500 mil sonorenses me dieron su voto de confianza en la jornada electoral de aquel domingo 2 de junio, pero cada esfuerzo realizado ha sido para beneficio de todo el estado, mencionó.
Esta reforma constitucional se traduce en más de 42 millones de personas beneficiadas con los programas de bienestar, como las pensiones para personas con discapacidad y personas mayores, las becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro y los apoyos para campesinos y pescadores, destacó.
Finalmente, Valles Sampedro mencionó que la cita a su Segundo Informe de Actividades Legislativas será el próximo sábado 13 de junio en la Arena Sonora, en la ciudad de Hermosillo, a las 10:00 horas; el cual también será transmitido en sus redes sociales.