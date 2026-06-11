Presenta Sonora 25 eventos turísticos para impulsar economía y atraer visitantes

Con el objetivo de fortalecer la promoción turística y generar bienestar para las familias sonorenses, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), presentó la cartelera de eventos turísticos correspondientes a los meses de junio y julio, integrada por 25 actividades que se desarrollarán en diversas regiones del estado.
Gracias al respaldo y visión del gobernador Alfonso Durazo, Sonora continúa consolidando una estrategia de descentralización turística que permite llevar eventos y experiencias a los 72 municipios de la entidad, impulsando la derrama económica, la ocupación hotelera, el consumo local y la generación de empleos directos e indirectos.
La presentación fue encabezada por la subsecretaria de Promoción Económica y Turística, Brenda Córdova Buzani, en representación del secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, quien destacó que esta agenda contempla eventos culturales, gastronómicos, deportivos, tradicionales y de naturaleza que fortalecen la actividad económica y turística en los municipios sonorenses.
Por instrucción de nuestro gobernador, el Dr. Alfonso Durazo, seguimos impulsando una política turística que permite que las oportunidades y beneficios lleguen a todas las regiones de Sonora; estos eventos representan una oportunidad para fortalecer la economía de las familias sonorenses y el desarrollo del turismo local, expresó Brenda Córdova Buzani.
Lista de eventos turísticos presentados:
● San Miguel de Horcasitas - Fiesta de la Uva 2026 - 7 al 13 de junio
● Cananea - 85.ª Edición Feria del Cobre 2026 - 12 al 21 de junio
● San Carlos - Dorado Derby 2026 - 12 y 13 de junio
● Ciudad Obregón - Torneo Día del Padre - 14 de junio
● Arizpe - V Festival Cultural del Ajo y Tradicionales Fiestas de San Juan - 18 al 26 de junio
● Ciudad Obregón - Agave Fest 2026 - 20 de junio
● Navojoa - Mr. Universe México - 20 de junio
● San Pedro de la Cueva - Fiestas Patronales San Pedro de la Cueva 2026 - 24 al 29 de junio
● Naco - Fiesta Patronal Día de San Juan - 27 de junio
● Navojoa - Feria Mayo Music Navojoa - 4 al 14 de junio
● Carbó - Feria de la Pitaya 2026 - 1 al 5 de julio
● San Carlos - Kids Fishing Derby - 3 y 4 de julio
● San Carlos - San Carlos Beer Fest 2026 - 4 de julio
● San Carlos - Serial de Nado: Cruce de Bahía Algodones - 5 de julio
● Sirebampo, Huatabampo - Feria de la Pitaya 2026 - 5 de julio
● Benito Juárez (Paredoncito) - Fiestas Tradicionales de la Virgen del Carmen 2026 - 15 y 16 de julio
● Álamos - Alamazo 2026 - 16 al 18 de julio
● Santa Ana - Fiestas de Santa Ana 2026 - 17 al 19 y 23 al 26 de julio
● Divisaderos - Fiestas Patronales 2026, en Honor a Nuestra Señora del Carmen - 17 al 19 de julio
● Álamos - XVII Edición Cuitecazo - 23 al 26 de julio
● Ónavas - Festival del Río Yaqui 2026 - 30 de julio al 1 de agosto
● Huachinera - Tradicionales Fiestas de San Ignacio de Loyola - 31 de julio al 3 de agosto
● San Ignacio Río Muerto - Fiestas del Santo Patrono San Ignacio - 31 de julio al 1 de agosto
● Fronteras - 5.ª Edición "Dino Fest 2026" - 6 al 9 de agosto
● Hermosillo, San Carlos - Ruta Estatal de Mujeres - 25 al 27 de septiembre