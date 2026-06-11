Presenta Sonora 25 eventos turísticos para impulsar economía y atraer visitantes

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La Secretaría de Economía y Turismo dio a conocer la cartelera de actividades para junio y julio, con festivales, ferias, eventos deportivos y culturales distribuidos en diversas regiones del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/06/2026 09:52 AM.
En Sonora y editada el 11/06/2026 09:56 AM.