STAUS levanta la huelga y se reanudan actividades en la Unison

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Tras alcanzar acuerdos salariales, laborales y de prestaciones, académicos sindicalizados aprobaron el fin del movimiento, permitiendo el regreso a clases y actividades administrativas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/06/2026 09:41 AM.
En Sonora y editada el 11/06/2026 09:43 AM.