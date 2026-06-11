STAUS levanta la huelga y se reanudan actividades en la Unison

La Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) llegaron a un acuerdo que permitirá la reanudación de las actividades en la institución.
La rectora de la máxima casa de estudios, Dena María Jesús Camarena Gómez, expresó su reconocimiento a la decisión tomada por las y los académicos sindicalizados y destacó que el acuerdo alcanzado permitirá a la institución concentrar nuevamente sus esfuerzos en la formación de las y los estudiantes y el cumplimiento de sus funciones sustantivas.
Hoy es un día importante para nuestra universidad. Reconocemos la participación de las y los académicos que, mediante los mecanismos democráticos de su organización sindical, han decidido concluir este proceso. A partir de este momento, nuestro compromiso es trabajar para restablecer plenamente las actividades universitarias y atender las necesidades de nuestra comunidad estudiantil, señaló.
Entre los principales acuerdos alcanzados en materia salarial, destacan:
● Incremento salarial del 4% directo al salario.
● Ajuste del tabulador del 1% para el personal académico de asignatura de los niveles A y B, así como de 0.5% para el resto del personal académico.
● Recursos por el 0.84% para prestaciones de monto fijo.
La rectora destacó que la universidad, con el respaldo del gobierno del estado, realizó un esfuerzo significativo para construir una propuesta que respondiera a las demandas planteadas por el STAUS y, al mismo tiempo, preservara la viabilidad financiera de la institución.
Camarena Gómez agradeció la comprensión y paciencia mostradas por estudiantes, madres y padres de familia, personal universitario y sociedad en general durante las semanas que duró la suspensión de actividades.
Nuestra prioridad inmediata es el regreso ordenado a las actividades académicas y administrativas. Sabemos que la huelga representó desafíos importantes para miles de estudiantes y sus familias; por ello trabajaremos con responsabilidad, sensibilidad y coordinación para recuperar el ritmo de las actividades universitarias y garantizar la continuidad de los procesos académicos, afirmó.