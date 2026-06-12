Construyen en la UTH el primer centro de entrenamiento en refrigeracion sustentable de Sonora

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Con una inversión de 600 mil dólares, el nuevo complejo que se construye en la Universidad Tecnológica de Hermosillo fortalecerá la formación de talento especializado y posicionará a Sonora como referente en innovación tecnológica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 10:32 AM.
En Sonora y editada el 12/06/2026 10:36 AM.