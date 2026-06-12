Construyen en la UTH el primer centro de entrenamiento en refrigeracion sustentable de Sonora

El primer Centro de Entrenamiento en Sistemas Refrigerantes Sustentables de Sonora se construye en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) con una inversión de 600 mil dólares, en un espacio donde pronto convergerán la innovación, la sustentabilidad y la formación de talento especializado.
Este proyecto, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), colocará a la entidad como referente tecnológico en América Latina y abrirá nuevas oportunidades para las futuras generaciones de profesionistas.
El complejo se perfila como una de las apuestas más innovadoras en materia de educación superior y capacitación tecnológica en la región, al ofrecer a estudiantes y especialistas acceso a infraestructura de última generación enfocada en tecnologías de refrigeración sustentable.
Esta obra es resultado de una alianza entre el Gobierno de Sonora, la Universidad Tecnológica de Hermosillo y la empresa RCR Refrigeración, que realiza una inversión de 600 mil dólares para hacer realidad este proyecto.
La iniciativa fortalece la educación de alta especialidad y prepara a las y los jóvenes para los retos de una economía cada vez más vinculada a la innovación y la tecnología.
Además de su vocación académica y tecnológica, el centro incorpora un enfoque de sustentabilidad integral. Su diseño contempla la conservación de la flora endémica y de los árboles existentes en el área, integrando la infraestructura al entorno natural y privilegiando el respeto por el ecosistema.
El rector de la UTH, Abel Leyva Castellanos, señaló que este proyecto fortalece la vinculación entre la educación superior y el sector productivo, permitiendo que las y los estudiantes se formen en áreas de alta demanda laboral y con una visión alineada a los desafíos ambientales globales.
Por su parte, Luis Ballesteros Salazar, director general de RCR Refrigeración, informó que los trabajos avanzan conforme al calendario previsto y que el edificio estará concluido a principios de julio, con miras a recibir a sus primeros usuarios durante el próximo cuatrimestre.
Con este centro, Sonora no solo amplía su infraestructura educativa, sino que da un paso hacia la consolidación de un ecosistema de innovación capaz de generar conocimiento, impulsar el desarrollo tecnológico y preparar talento especializado con alcance internacional.