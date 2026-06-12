Durazo celebra debut de México en el Mundial 2026 junto a jóvenes sonorenses

Entre porras, aplausos y un ambiente lleno de entusiasmo y orgullo nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño vivió —junto a su familia, niñas, niños y jóvenes de la Selección Sonora 2013— la emoción del debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La convivencia, organizada por la Secretaría del Bienestar del Estado y el Instituto Sonorense de la Juventud, reunió a jóvenes deportistas que compartieron la pasión por el futbol y el orgullo de ver a México competir en la máxima justa deportiva del mundo.
Durante el encuentro en el que se transmitió el partido inaugural, el mandatario estatal destacó el significado histórico de que nuestro país sea nuevamente anfitrión de una Copa Mundial y celebró con emoción y reconocimiento la presencia de talento sonorense como César Montes y Johan Vásquez, de Hermosillo y Navojoa, respectivamente, en la Selección Nacional.
Hay que festejar dos cosas: hay dos sonorenses en la Selección Nacional y que México tiene por tercera ocasión una Copa Mundial, expresó.
Como parte de esta estrategia, se han realizado visorías con clubes de primera división, carreras deportivas, rallys, intervenciones artísticas y murales temáticos en diversos municipios; además, se prepara la proyección de partidos de la Selección Mexicana en plazas y espacios públicos para fortalecer la convivencia y el sentido de comunidad.
Durazo Montaño subrayó que ver a deportistas sonorenses representar a México en el escenario más importante del futbol mundial es motivo de inspiración para las nuevas generaciones, demostrando que con esfuerzo, disciplina y dedicación es posible alcanzar los más grandes sueños.
La alegría de compartir este momento histórico fortaleció el espíritu de unidad, identidad y orgullo entre las y los asistentes, quienes vibraron con cada jugada de la Selección Mexicana.