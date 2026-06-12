Durazo celebra debut de México en el Mundial 2026 junto a jóvenes sonorenses

...

El gobernador compartió la emoción del partido inaugural con niñas, niños y jóvenes deportistas, destacando la participación de los sonorenses César Montes y Johan Vásquez en la Selección Mexicana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 10:36 AM.
En Sonora y editada el 12/06/2026 11:04 AM.