Lorenia Valles celebra triunfo de México en el arranque del Mundial 2026

“La emoción de las y los mexicanos por ser anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol 2026 es reflejo de nuestro orgullo nacional. Somos un país con una diversidad cultural milenaria, tradiciones de mucho arraigo, destinos naturales y arqueológicos impresionantes y una gastronomía reconocida a nivel internacional. Además, nos caracteriza la hospitalidad y el buen trato a la gente que nos visita”, afirmó la senadora Lorenia Valles.
Luego del juego entre las selecciones de México y Sudáfrica, con el que fue inaugurada la Copa Mundial en el Estadio Ciudad de México, la legisladora sonorense destacó el esfuerzo de los jugadores mexicanos al ganar 2-0, reconociendo su talento, disciplina y amor puesto en la cancha.
En México hay una gran pasión por el fútbol y disfrutamos mucho cada gol que llevó a la victoria de nuestro equipo. El fútbol es un deporte que se juega en todos lados, pues solo requiere cualquier cosa que parezca un balón, dos porterías imaginarias y la emoción de quienes disfrutan de este deporte. Todo nuestro apoyo en los próximos juegos de la Selección contra los equipos de Corea del Sur y República Checa, mencionó.
Me dio mucho gusto que César Montes es el primer sonorense en ser capitan de la Selección Mexicana en un Mundial de la FIFA, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones y un orgullo para nuestra tierra, cuyo legado ha sido dar al país deportistas talentosos en diversas disciplinas, como el beisbol, el boxeo y el basquetbol. ¡Qué orgullo ser sonorense y mexicana!.