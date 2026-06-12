Lorenia Valles celebra triunfo de México en el arranque del Mundial 2026

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La senadora destacó el orgullo de que México sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reconoció el esfuerzo de la Selección Mexicana tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 11:04 AM.
En Sonora y editada el 12/06/2026 11:33 AM.