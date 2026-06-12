Sonora se coloca entre los estados con mayor crecimiento industrial del país

Sonora se posicionó entre las cinco entidades con mayor crecimiento mensual de la actividad industrial en México durante febrero de 2026, al registrar un incremento de 5.5 por ciento respecto al mes anterior, ocupando el cuarto lugar en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal señaló que este resultado refleja el fortalecimiento de la economía sonorense derivado de una estrategia orientada a impulsar la competitividad, atraer inversiones y consolidar sectores estratégicos para el desarrollo.
Enfatizó que Sonora continúa generando confianza entre inversionistas nacionales e internacionales gracias a las condiciones de estabilidad, infraestructura y talento humano que ofrece la entidad.
Estamos construyendo un Sonora con mayor capacidad productiva, más oportunidades de inversión y mejores empleos para las familias. Los resultados que hoy observamos son producto de una visión de largo plazo que busca consolidar a nuestro estado como líder en desarrollo económico e industrial, expresó Durazo Montaño.
Asimismo, el gobernador resaltó que Sonora registró exportaciones por más de 28 mil 600 millones de dólares durante 2025, un crecimiento anual de 9.1 por ciento, además de captar más de 2 mil 700 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. A ello se suma la generación de alrededor de 34 mil nuevos empleos durante el primer trimestre de 2026 y el posicionamiento de cuatro ciudades sonorenses entre las mejores evaluadas del país en el Índice de Competitividad Urbana, indicadores que reflejan el dinamismo económico que vive la entidad.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, continúa fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones, impulsar el crecimiento industrial y generar bienestar para las familias sonorenses, consolidando al estado como uno de los principales motores económicos del país y una de las regiones con mayor potencial de desarrollo en México.