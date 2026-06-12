Sonora se coloca entre los estados con mayor crecimiento industrial del país

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La entidad registró un aumento mensual de 5.5 por ciento en su actividad industrial durante febrero de 2026, ubicándose en el cuarto lugar nacional, según datos del INEGI

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 06:05 PM.
En Sonora y editada el 12/06/2026 06:09 PM.