Destina Sonora más de mil 300 millones de pesos para enfrentar la sequía

Con una visión municipalista orientada a garantizar el acceso al agua en todas las regiones de la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha impulsado la mayor inversión en infraestructura hídrica en la historia reciente de Sonora, con un monto total de mil 308.8 millones de pesos respaldado por el Gobierno de México para hacer frente a los efectos de la sequía que afecta al estado desde 2023, cifra superior a los 628.4 millones de pesos ejercidos durante el sexenio anterior.
El mandatario estatal señaló que, a partir de 2022, el Gobierno de Sonora incrementó cinco veces las inversiones en materia hídrica respecto al periodo 2015-2021, con el objetivo de fortalecer a los municipios, garantizar el abasto de agua para las familias sonorenses y brindar certidumbre a las actividades productivas de las distintas regiones del estado.
La inversión estatal acumulada de 2022 a 2025 en infraestructura hídrica básica suma 863.4 millones de pesos, lo que equivale a un promedio anual de 215.85 millones de pesos.
Añadió que el eje fundamental del Plan Hídrico para Sonora es la seguridad hídrica de largo plazo, una política estratégica que cobra relevancia ante los efectos del cambio climático y la disminución sostenida en la captación de agua en las cuencas.
Entre los proyectos prioritarios destaca el sistema de abastecimiento para Hermosillo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla una inversión estimada de mil 525 millones de pesos para adecuar la presa El Molinito y desarrollar infraestructura complementaria que permitirá incorporar 500 litros por segundo adicionales al suministro de la capital, fortaleciendo la disponibilidad de agua para miles de familias hermosillenses.
El gobernador Durazo Montaño destacó también el Acueducto Yaqui, que contó con una inversión federal superior a los dos mil millones de pesos y suministra 200 litros de agua por segundo para beneficio de 34 mil integrantes de la etnia Yaqui distribuidos en 53 comunidades.
Resaltó además el Acueducto Álamos, con una inversión de 97 millones de pesos, que entró en funcionamiento en junio de 2024 durante uno de los periodos más críticos de sequía en la entidad.
Asimismo, se han llevado a cabo acciones estratégicas como la toma flotante en Hermosillo, cuya operación ha contribuido a garantizar el suministro de agua para alrededor de 250 mil habitantes de la capital sonorense.