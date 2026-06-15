Destina Sonora más de mil 300 millones de pesos para enfrentar la sequía

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El gobernador Alfonso Durazo destacó que la inversión en infraestructura hídrica supera por más del doble a la ejercida en el sexenio anterior, con proyectos estratégicos para garantizar el abasto de agua

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/06/2026 10:52 AM.
En Sonora y editada el 15/06/2026 10:55 AM.