Más de 3 mil familias pesqueras reciben apoyo con entrega de motores en Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo destacó una inversión superior a los 50 millones de pesos para modernizar embarcaciones menores y fortalecer la actividad pesquera en comunidades costeras

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/06/2026 12:00 PM.
En Sonora y editada el 15/06/2026 12:20 PM.