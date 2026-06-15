Más de 3 mil familias pesqueras reciben apoyo con entrega de motores en Sonora

Más de 3 mil familias sonorenses que dependen de la actividad pesquera, han recibido el apoyo directo del gobernador Alfonso Durazo Montaño a través de la entrega de más de 300 motores para embarcaciones menores entre 2025 y 2026, que les permiten continuar con este oficio como principal fuente de ingreso para sus hogares.
El mandatario estatal señaló que se han invertido más de 50 millones de pesos, mediante el Programa de Modernización de Motores para Embarcaciones Menores con el objetivo de fortalecer la productividad de una de las actividades económicas más importantes del estado e impulsar la modernización de la flota pesquera ribereña de Sonora, en beneficio de cooperativas y permisionarios de distintos municipios costeros.
La pesca constituye una actividad estratégica para la economía sonorense, al generar miles de empleos directos e indirectos en comunidades del litoral y representar una fuente de sustento para numerosas familias. Sin embargo, durante años gran parte del sector enfrentó limitaciones derivadas del envejecimiento de sus equipos de trabajo, lo que incrementó costos de operación y redujo la competitividad de los productores.
Me da muchísimo gusto esta respuesta que hemos dado a los pescadores de Sonora y vienen todavía otras entregas; tenemos entregas en Guaymas, Empalme y Bahía de Kino, con eso ya vamos a cubrir prácticamente todas las cooperativas del estado, expresó el gobernador Durazo.
En una primera etapa se entregaron 156 motores a cooperativas pesqueras del sur de Sonora, con una inversión de 20 millones de pesos. Para 2026 se contempla la entrega de 170 motores adicionales mediante una inversión de 30 millones de pesos, alcanzando más de 300 equipos distribuidos durante ambos ejercicios.
La modernización de motores permite a los pescadores mejorar el rendimiento de sus embarcaciones, reducir gastos de combustible y mantenimiento, incrementar la seguridad durante las jornadas de trabajo y fortalecer la capacidad productiva de las cooperativas pesqueras.
La secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Celida López Cárdenas, mencionó que el respaldo al sector también ha beneficiado a comunidades indígenas dedicadas a esta actividad. A través de los Planes de Justicia impulsados por el Gobierno de México, entre 2021 y 2024 se concretó la renovación total de la flota pesquera de la etnia Yaqui mediante la entrega de 303 binomios integrados por embarcación y motor, con una inversión de 71 millones 741 mil 900 pesos.
De igual forma, en 2022 se entregaron 80 binomios a la comunidad Comca’ac-Seri, equipados con motores de 90 y 115 caballos de fuerza, mediante una inversión de 34 millones 500 mil pesos. En conjunto, estas acciones representaron una inversión federal superior a los 106 millones de pesos para fortalecer la actividad pesquera de los pueblos originarios.