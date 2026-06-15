Senadora Lorenia Valles presenta avances del segundo piso de la 4T y reformas constitucionales

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La senadora de Morena resaltó la aprobación de 29 reformas constitucionales y 21 nuevas leyes, además de la consolidación de programas sociales y el impulso al segundo piso de la Cuarta Transformación

Autor autor Angel Lozano Angel Lozano el 15/06/2026 11:22 AM.
En Sonora y editada el 15/06/2026 11:38 AM.