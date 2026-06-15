Senadora Lorenia Valles presenta avances del segundo piso de la 4T y reformas constitucionales

La consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales y el impulso al desarrollo regional, así como al segundo piso de la Cuarta Transformación fueron los ejes centrales del trabajo legislativo realizado por la senadora Lorenia Valles Sampedro.
Durante la presentación de Segundo Informe de Actividades realizado este sábado en la Arena Sonora de Hermosillo la integrante del Senado de la República destacó el trabajo realizado a favor de las personas más vulnerables.
Refirió que con la aprobación de nuevas leyes y la reforma a las existentes, se apoya la construcción del segundo piso de la Transformación.
Puntualizó que en su trabajo legislativo ha participado en la aprobación de 29 reformas a la Construcción y la elaboración de 21 nuevas leyes que dan vida aúna constitucionalismo.
Exaltó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador mas de 14 millones de personas salieron de la pobreza y con la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha creado un gobierno humanista que prioriza la atención a quienes más lo necesitan.
En cada cambio de una ley o el nacimiento de una nueva es para buscar el bienestar de los mexicanos, 14.4 millones de personas salieron de la pobreza y con Claudia, un gobierno humanista se prioriza atención a quienes mas necesitan, apuntó.
Participé en la aprobación de 29 reformas a la constitución y las 21 nuevas leyes que hemos emitido que dan vida aún nuevo constitucionalismo, gracias por confiar en mi para representar sus causas en el Senado de la República, continuó.
Participé en la aprobación de 29 reformas a la constitución y las 21 nuevas leyes que hemos emitido que dan vida aún nuevo constitucionalismo, gracias por confiar en mi para representar sus causas en el Senado de la República, continuó.
A través del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis y los compromisos que han realizado con los pueblos originarios, aseguró que la Cuarta Transformación salda la deuda en plena consolidación del segundo piso.
Valles Sampedro externó que también trabajan para recuperar las empresas que son propiedad de los mexicanos como Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
En Sonora la Federación apoya con un subisidio para el consumo de electricidad, invierte cerca de 5.6 millones de pesos en proyectos energéticos, ferroviarios, educativos y hospitalarios, expresó.
Gracias por confiar en mí para representar sus causas en el Senado de la República, agregó.
Gracias por confiar en mí para representar sus causas en el Senado de la República, agregó.
Recientemente, también avalamos la Reforma Constitucional que establece la intervención extrajera como una causa de nulidad de una elección.
Las iniciativas que estoy promoviendo a favor de la salud mental en las escuelas, la protección del interés superior de la niñez en el espacio digital y la regulación de usos de redes sociales en niñas, niños y adolescentes, surgieron todas de escuchar a las madres y padres de familia; a escuchar a las y los jóvenes, a las y los maestros
Destacó que la gastronomía sonorense es considerada como la mejor del mundo, gracias a los pequeños negocios y productores que la promueven.
Hoy estamos en la antesala de dos nuevas denominaciones de origen de productos sonorenses, como el chiltepín y la carne seca.
A ocho años del inicio de la Cuarta Transformación y dos años del segundo piso que se está construyendo hemos, sin lugar a dudas, construido una nueva constitución. Estamos frente a un nuevo estado y un régimen político, apuntó.