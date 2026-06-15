Sonora consolida su liderazgo minero ante empresarios canadienses

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El gobernador Alfonso Durazo se reunió con inversionistas del sector para fortalecer proyectos mineros y analizar nuevas oportunidades de crecimiento en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/06/2026 10:55 AM.
En Sonora y editada el 15/06/2026 11:14 AM.