Sonora consolida su liderazgo minero ante empresarios canadienses

El liderazgo minero de Sonora volvió a captar la atención de empresarios internacionales, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño luego de sostener una reunión con representantes de compañías mineras de Canadá con operaciones y proyectos en la entidad, para analizar oportunidades de crecimiento y fortalecer la colaboración entre el sector y el Gobierno de Sonora.
El mandatario estatal destacó que durante el encuentro, inversionistas asociados a empresas con operaciones y proyectos en Sonora reconocieron las ventajas competitivas del estado para el desarrollo de la minería, una actividad estratégica para la economía sonorense y para la transición energética que demanda el mercado global.
Sonora se consolida como el corazón minero de México al mantenerse como la entidad líder en producción de minerales estratégicos para el desarrollo industrial y tecnológico. Actualmente, el estado genera más del 80 por ciento de la producción nacional de cobre y el 100 por ciento del molibdeno, además de ocupar los primeros lugares en la extracción de oro, grafito y wollastonita, minerales fundamentales para sectores como la construcción, la manufactura avanzada, la electromovilidad y las energías limpias.
La fortaleza minera de Sonora se sustenta en una sólida infraestructura productiva y una amplia cadena de proveeduría que genera miles de empleos directos e indirectos, consolidando a la entidad como uno de los principales polos mineros del país.
Acompañado por el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, y la subsecretaria de Inversión y Desarrollo Económico, Cynthia Karina López Ruiz, el titular del Ejecutivo estatal destacó las acciones que se impulsan para brindar certeza a las inversiones y fortalecer la competitividad de Sonora.
Entre las empresas participantes se encuentran Goldgroup Mining Inc., operadora de la mina Cerro Prieto en Sonora; Silver Viper Minerals Corp., con proyectos de exploración de oro y plata en la entidad; Riverside Resources, desarrolladora de proyectos mineros en la región de Caborca; y Gold Resource Corporation, productora de metales preciosos con presencia en México.
El gobernador Durazo destacó que esta reunión permitió intercambiar perspectivas sobre el futuro del sector minero, identificar oportunidades para fortalecer y ampliar proyectos ya establecidos en Sonora, así como estrechar los vínculos de colaboración entre el Gobierno del Estado y empresas que contribuyen al desarrollo económico de la entidad.
Subrayó que la confianza de compañías con presencia en Sonora refleja la fortaleza y competitividad del estado para impulsar una actividad estratégica que genera empleo, promueve el desarrollo regional y abre nuevas oportunidades de bienestar para las familias sonorenses.