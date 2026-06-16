Colocan primera piedra del Centro Integral Ganadero en Sonora

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El proyecto impulsado por el Gobierno de Sonora y la Unión Ganadera Regional fortalecerá la infraestructura pecuaria, aumentará la capacidad de producción y promoverá el valor agregado en la industria ganadera estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 10:07 AM.
En Sonora y editada el 16/06/2026 10:13 AM.