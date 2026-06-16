Destaca Lorenia Valles avance de las mujeres en la minería

En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Minería, este 15 de junio, la senadora Lorenia Valles reconoció que, en las últimas décadas, la participación de las mujeres en la economía nacional ha crecido exponencialmente, siendo la minería un sector donde se han ampliado las oportunidades femeninas.
En las últimas décadas, la participación femenina en la minería pasó de uno a dos de cada 10 empleos, demostrando que, cada vez más, las mujeres están integrándose a otros sectores de la economía; además de los servicios, están buscando nuevas oportunidades en las industrias, trabajos que anteriormente eran consideradas labores de hombres, dijo.
Como presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República he impulsado el diálogo con las empresas y organizaciones vinculadas al sector minero, el cual representa 8.5% del producto interno bruto industrial, además de generar más de 416 mil empleos directos y 2.6 millones de empleos indirectos. En Sonora, que es el principal estado minero del país, representa una quinta parte de PIB estatal y emplea a 155 mil personas, aseguró.
En el Senado estoy impulsando una iniciativa de reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene el propósito de promover la participación de las mujeres en los sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones, ferroviario y, desde luego, la minería. Esta iniciativa busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres y a la perspectiva de género en la implementación del Plan México.