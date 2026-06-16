Destaca Lorenia Valles avance de las mujeres en la minería

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En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Minería, la senadora resaltó el crecimiento de la participación femenina en la industria y presentó una iniciativa para fortalecer la igualdad de oportunidades laborales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 10:19 AM.
En Sonora y editada el 16/06/2026 10:22 AM.