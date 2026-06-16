Detienen en Bácum a presunto narcomenudista con 80 dosis de droga

Como resultado de los recorridos de vigilancia realizados de manera coordinada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue capturado en Bácum Marcos Alfredo “N”, de 37 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
La acción operativa se llevó a cabo sobre la calle Francisco Villa entre Benito Juárez y Calle 700, en el Ejido Primero de Mayo, conocido como Campo 77, en el municipio de Bácum.
Durante los recorridos preventivos, los agentes detectaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta y que, al percatarse de la presencia de las unidades oficiales, intentó evadir a las autoridades emprendiendo la huida.
Tras una breve persecución, el sujeto fue interceptado sobre la misma vialidad, donde personal operativo realizó una inspección corporal, localizando un bolso color negro que portaba en el pecho.
En el interior del bolso fueron encontrados 70 envoltorios con metanfetamina conocida como “cristal” y 10 envoltorios con marihuana, por lo que se procedió a su detención en flagrancia.
Además del narcótico, fue asegurada una motocicleta marca Italika, modelo 2023, color negro, sin placas de circulación, la cual quedó a disposición de la autoridad correspondiente junto con los demás indicios.
El detenido y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.
Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de fortalecer los operativos coordinados con autoridades federales para combatir el narcomenudeo, retirar sustancias ilícitas de las calles y preservar la seguridad de las comunidades sonorenses.