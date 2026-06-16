Detienen en Bácum a presunto narcomenudista con 80 dosis de droga

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La captura fue realizada por elementos de la AMIC y la Defensa durante recorridos de vigilancia en el Ejido Primero de Mayo, donde también fue asegurada una motocicleta sin placas de circulación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 10:38 AM.
En Sonora y editada el 16/06/2026 10:40 AM.