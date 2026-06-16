Lanza Codeson convocatoria para Campamento de Verano 2026; esperan a mil 700 participantes

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Niñas y niños de entre 6 y 13 años podrán practicar 17 disciplinas deportivas del 6 al 17 de julio en las instalaciones del CUM y el Polifuncional Ana Gabriela Guevara

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 09:53 AM.
En Sonora y editada el 16/06/2026 10:07 AM.