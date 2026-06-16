Lanza Codeson convocatoria para Campamento de Verano 2026; esperan a mil 700 participantes

Para que niñas y niños en Sonora cuenten con opciones de entretenimiento, sano esparcimiento y desarrollo deportivo durante el periodo vacacional, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) dio a conocer la convocatoria para el Campamento de Verano 2026, el cual está dirigido a infancias de entre 6 y 13 años de edad, a celebrarse del 6 al 17 de julio.
Erubiel Durazo Cárdenas, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), señaló que el programa tendrá desarrollo en la Unidad Deportiva del Noroeste (CUM), y en la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara (Polifuncional), donde las y los participantes tendrán la oportunidad de practicar 17 disciplinas deportivas, entre las que destacan tiro deportivo, tiro con arco, natación, gimnasia, basquetbol, voleibol de sala y otras actividades formativas y recreativas.
Añadió que, a la fecha, se han inscrito alrededor de 600 personas en el Centro de Usos Múltiples (CUM) y 250 en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, lo que refleja el interés de las nuevas generaciones por la actividad física y el deporte organizado.
El campamento tiene el objetivo de que niñas y niños descubran nuevas disciplinas, desarrollen habilidades deportivas, y que conozcan las oportunidades que ofrece la Codeson para integrarse a programas de formación que en un futuro pudieran convertirlos en atletas de alto rendimiento.
De igual forma estarán presentes entrenadores especializados que observarán el desempeño de las y los participantes para detectar posibles talentos deportivos, además de orientarlos hacia las disciplinas donde puedan tener un mejor desarrollo de sus capacidades.
El campamento tendrá una cuota de recuperación de 900 pesos, monto considerado simbólico en comparación con otros cursos y actividades de verano, con el propósito de mantener el programa accesible para las familias sonorenses.
Las madres y padres de familias que tengan interés de inscribir a sus hijas e hijos deberán entregar la documentación en la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara de 8:00 horas a 13:00 horas, y en el CUM de 8:00 horas a 15:00 horas, además de consultar requisitos en el sitio web https://www.campamentocodeson.com/. La capacidad es de mil niños a recibir en el CUM y 700 en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara.