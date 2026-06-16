Participan 156 estudiantes sonorenses en estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Después de superar las etapas escolar y regional, un total de 156 estudiantes de sexto grado de primaria, provenientes de distintos municipios de Sonora, participaron en la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2026, organizada por el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
Las niñas y niños convocados cursan sus estudios en escuelas urbanas y rurales generales, particulares autorizadas, educación indígena y cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, felicitó a cada uno de los y las finalistas, ya que son un gran ejemplo de la dedicación y el talento que se construyen día con día en las aulas, con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo.
Enfatizó que su esfuerzo y dedicación por aprender son un orgullo para Sonora, por lo que, más allá de los resultados, cada uno demostró talento, disciplina y el deseo de superarse diariamente.
La Olimpiada del Conocimiento Infantil tiene como propósito impulsar la transformación educativa y respaldar las aptitudes sobresalientes del alumnado que se prepara en cada plantel educativo de la entidad.
De esta etapa estatal, se seleccionará a 18 niñas y niños ganadores, quienes recibirán una beca económica mensual durante los tres años de estudio en educación secundaria, otorgada por la Fundación BBVA Bancomer.
La aplicación del examen se realizó en las instalaciones de la primaria “Prof. Rosalío E. Moreno”, en Hermosillo, y fue supervisada por personal educativo.