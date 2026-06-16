Participan 156 estudiantes sonorenses en estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

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Alumnos de sexto grado de escuelas urbanas, rurales, indígenas, particulares y comunitarias compitieron en Hermosillo por uno de los 18 lugares que otorgarán una beca para cursar la secundaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 09:01 AM.
En Sonora y editada el 16/06/2026 09:53 AM.