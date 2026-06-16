Rescatan con vida a mujer retenida por su pareja en Agua Prieta; agresor abatido

En relación con los hechos derivados de un reporte de violencia familiar con persona armada en Agua Prieta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, tras varias horas de labores de negociación e intervención coordinada, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) participaron en el rescate con vida de una mujer que se encontraba privada de la libertad por su pareja sentimental.
Los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en Calle 2 y Avenida 18, colonia Centro, donde Antonio “N”, de 51 años, mantenía retenida y amenazaba con privar de la vida a su cónyuge Jovana “N”, de 45 años.
A partir de las 15:45 horas, elementos de la Policía Municipal de Agua Prieta, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) implementaron de manera coordinada labores de negociación, contención y manejo de crisis que se prolongaron durante varias horas, con el objetivo de lograr la liberación segura de la víctima y la rendición del agresor. Sin embargo, el sujeto armado hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad y persistió en la amenaza de privar de la vida a su cónyuge.
Ante el riesgo inminente para la integridad de la mujer y al mantenerse la situación de peligro, se realizó una intervención táctica por parte de los elementos participantes, durante la cual el agresor fue neutralizado. Personal de Cruz Roja le brindó atención médica y posteriormente se determinó que ya no contaba con signos vitales.
La víctima fue rescatada con vida, presentando golpes visibles y crisis nerviosa, por lo que recibió atención y acompañamiento conforme a los protocolos establecidos para casos de violencia familiar.
En el lugar fue asegurada una pistola semiautomática calibre .40, relacionada con el agresor, misma que quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la investigación.
La FGJES reafirma su compromiso de actuar con firmeza y responsabilidad ante situaciones de máximo riesgo, priorizando la protección de las víctimas y el cumplimiento de la ley con apego a los protocolos institucionales.