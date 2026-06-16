Rescatan con vida a mujer retenida por su pareja en Agua Prieta; agresor abatido

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Corporaciones de los tres órdenes de gobierno realizaron labores de negociación durante varias horas antes de intervenir para salvaguardar a la víctima, quien era retenida y amenazada por su pareja sentimental

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 10:30 AM.
En Sonora y editada el 16/06/2026 10:35 AM.