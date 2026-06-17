Arranca en Hermosillo construcción de 2 mil 400 viviendas con inversión de mil 300 mdp

Con el inicio de la construcción de 2 mil 400 viviendas en Hermosillo, como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que impulsan el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora avanza con paso firme para brindar a la ciudadanía el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna.
Con una inversión de mil 300 millones de pesos, este proyecto habitacional dirigido a personas que no cuentan con seguridad social se desarrollará en un predio de 32 hectáreas, el cual representa una de las acciones más trascendentes para garantizar a las y los sonorenses el derecho a contar con un patrimonio propio de forma asequible.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño mencionó que a través de este programa se cumple el compromiso de transformación de su gobierno, permitiendo a la ciudadanía acceder a una vivienda mediante mejores esquemas de financiamiento.
Aquí en Sonora se van a construir, de aquí a 2030, 65 mil viviendas; es una cifra histórica. Con estas viviendas que iniciamos el día de hoy, que son 2 mil 400, con una inversión de mil 300 millones de pesos, vamos a tener en construcción en el estado de Sonora 13 mil viviendas, indicó.
Al concluir la actual administración estatal, el mandatario sonorense señaló que quedarán concluidas 30 mil viviendas.
Las nuevas casas están dirigidas a población no derechohabiente, con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, permitiendo que la ciudadanía que antes no podía acceder a una casa propia, ahora pueda hacerlo a través de un esquema de financiamiento recuperable a tasa cero, con plazos de pago de entre 20 y 30 años, y mensualidades aproximadas de mil 800 pesos.
El nuevo desarrollo habitacional está ubicado en el predio Arboledas al suroriente de Hermosillo, con cercanía a escuelas y zonas comerciales.
Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora; Lorenia Valles Sampedro, senadora de la República por Sonora; María Dolores del Río Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Ramón Flores, diputado federal; Alfonso Montaño, delegado de Sedatu en Sonora; e Irán Robles Esquivel, coordinador regional de la Comisión Nacional de la Vivienda.