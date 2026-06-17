Arranca en Hermosillo construcción de 2 mil 400 viviendas con inversión de mil 300 mdp

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Con una inversión de mil 300 millones de pesos, el proyecto busca ampliar el acceso a vivienda digna para personas sin seguridad social mediante esquemas de financiamiento accesibles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/06/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 17/06/2026 11:36 AM.