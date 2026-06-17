Inauguran cancha de futbol en el Centro Ecológico de Sonora

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La nueva infraestructura forma parte del compromiso del Gobierno de Sonora de recuperar más de 200 espacios deportivos para fomentar la actividad física, la convivencia comunitaria y el desarrollo de la niñez y juventud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/06/2026 11:06 AM.
En Sonora y editada el 17/06/2026 11:07 AM.