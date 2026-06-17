Inauguran cancha de futbol en el Centro Ecológico de Sonora

Como parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de rehabilitar más de 200 canchas de futbol en todo el estado, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) llevó a cabo la inauguración de la cancha de futbol del Área Deportiva “El Kilómetro” del Centro Ecológico de Sonora “Dr. Samuel Ocaña García”.
Durante el evento se celebró la “Copa del Clima”, actividad deportiva que reunió a participantes y familias en un ambiente de convivencia, promoviendo la activación física y la apropiación de los espacios públicos.
En representación del gobernador Alfonso Durazo, la encargada de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, destacó que esta obra forma parte del programa impulsado por el Gobierno de Sonora para rehabilitar más de 200 canchas deportivas en distintos municipios, fortaleciendo así espacios que contribuyen al bienestar, la convivencia comunitaria y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
Por su parte, el comisionado ejecutivo de CEDES, Carlos Ernesto Zatarain González, invitó a la ciudadanía a disfrutar y cuidar este nuevo espacio, resaltando la importancia de contar con instalaciones dignas que fomenten el deporte, la recreación y la sana convivencia familiar.
Con acciones como esta, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar espacios públicos de calidad que contribuyan al desarrollo integral de las comunidades y al fortalecimiento del tejido social en todo el estado.