Alfonso Durazo impulsa educación e infraestructura en Ónavas, San Javier y Suaqui Grande

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Durante una gira de trabajo por tres municipios serranos, el gobernador Alfonso Durazo entregó becas a estudiantes de primaria, anunció obras de infraestructura y puso en marcha proyectos para mejorar el abastecimiento de agua y los espacios comunitarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 09:37 AM.
En Sonora y editada el 18/06/2026 09:41 AM.