Alfonso Durazo impulsa educación e infraestructura en Ónavas, San Javier y Suaqui Grande

Las oportunidades educativas, obras y servicios en beneficio de las familias, impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, han llegado a todos los rincones del estado; en esta ocasión, durante una gira de trabajo por los municipios de Ónavas, San Javier y Suaqui Grande, se llevaron acciones en materia de educación, infraestructura social, servicios básicos y atención ciudadana.
En el rubro educativo, el mandatario estatal entregó becas del programa Sonora de Oportunidades para primarias públicas en Ónavas, San Javier y Suaqui Grande, beneficiando a 130 estudiantes de los tres con una inversión conjunta de 286 mil pesos, como parte de la iniciativa más grande en la historia de Sonora para respaldar la formación académica de las y los alumnos, mediante la cual se han entregado 607 mil 181 apoyos de 2022 a la fecha, con una inversión histórica superior a los 3 mil 666 millones de pesos. El mandatario recordó que su propia historia cambió gracias a una beca que le permitió continuar sus estudios.
Venir a cumplir con uno de los programas que busco que caractericen a mi gobierno. Quiero que mi gobierno pase a la historia como el gobierno de la educación, que le dimos prioridad a una de las vertientes fundamentales para el desarrollo de nuestra niñez y nuestra juventud, expresó.
Asimismo, en Ónavas, destinó un apoyo directo a la comunidad de 530 mil 668 pesos para que realicen trabajos de rehabilitación del pango, una obra prioritaria que mejorará la movilidad, brindará mayor seguridad a las familias y fortalecerá las actividades agrícolas y ganaderas de la comunidad.
En Suaqui Grande, el gobernador Durazo Montaño anunció la construcción de un tejabán en la cancha del parque de la localidad, con una inversión aproximada de 5 millones de pesos, en beneficio de mil 114 habitantes, creando un espacio adecuado para la convivencia familiar, actividades deportivas y eventos comunitarios.
Además, en Suaqui Grande se realizó la jornada Sonora Atiende, donde las familias tuvieron acceso gratuito y directo a trámites, servicios y apoyos de las distintas dependencias estatales, fortaleciendo el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.
Durante la gira acompañaron al gobernador: Verónica Valenzuela, presidenta municipal de Ónavas; José Alday, presidente municipal de San Javier; Gildardo Olivarría, presidente municipal de Suaqui Grande; Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Melitón Sánchez, coordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública; Rebeca Valenzuela Álvarez, directora del Instituto Sonorense de la Juventud; Claudia Zulema Bours, diputada local, y Ramón Flores, diputado federal.