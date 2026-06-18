Crean estudiantes sonorenses traductor digital para preservar la lengua mayo-yoreme

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, desarrollaron “Nokki Ania”, un programa de software diseñado específicamente para traducir del español a la lengua yoreme (yoremnokki/mayo) y viceversa.
El programa cuenta con diferentes funciones, como traducción con voz y una biblioteca digital con más de tres mil palabras, además de incluir información general de la cultura mayo y un mapa regional que muestra las ubicaciones donde habita este pueblo originario sonorense.
El rector de la UTE, José Félix Gómez Anduro, mencionó que este tipo de iniciativas son de gran valor para la preservación y difusión de las raíces y la cultura del pueblo mayo-yoreme en el noroeste de México, así como de su patrimonio lingüístico, mediante el uso de las innovaciones tecnológicas disponibles.
Por otra parte, anunció que próximamente lanzarán una serie de juegos para uso educativo, la cual se encuentra en fase beta; es decir, sus funciones se pondrán a prueba con usuarios reales, docentes y alumnos antes de su lanzamiento oficial.
La UTE refrendó el compromiso del Gobierno de Sonora de fortalecer proyectos que contribuyan a mantener viva la identidad, la historia y la cosmovisión de las comunidades originarias, en concordancia con los Planes de Justicia promovidos por el Gobierno de México con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo.