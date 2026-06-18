Crean estudiantes sonorenses traductor digital para preservar la lengua mayo-yoreme

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Alumnos de la Universidad Tecnológica de Etchojoa desarrollaron “Nokki Ania”, un innovador software capaz de traducir entre español y lengua yoreme, incorporando funciones de voz

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 09:44 AM.
En Sonora y editada el 18/06/2026 09:47 AM.