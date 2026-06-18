Emboscada en Ímuris: Asesinan a jefe de grupo de la AMIC

...

La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación tras el asesinato de un jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quien fue atacado en una presunta emboscada armada registrada durante la madrugada en la colonia El Greco

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 12:39 PM.
En Sonora y editada el 18/06/2026 12:45 PM.