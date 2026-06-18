Emboscada en Ímuris: Asesinan a jefe de grupo de la AMIC

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició actos de investigación por el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quien fue víctima de una agresión armada tipo emboscada registrada durante las primeras horas de este jueves en la colonia El Greco, en el municipio de Ímuris, Sonora.
El agente, quien se desempeñaba como jefe de grupo de la base operativa de AMIC en Ímuris, participó en diversas acciones relevantes para el combate a la delincuencia y en la detención de objetivos prioritarios.
Personal de Servicios Periciales procesó el lugar de los hechos y se realizan entrevistas, análisis periciales y demás diligencias para establecer las circunstancias del ataque.
La FGJES, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, actuará en consecuencia con toda la capacidad institucional para identificar, ubicar y capturar a quien o quienes resulten responsables de este crimen, a fin de llevarlos ante la justicia.
La institución refrenda su compromiso con el combate a la impunidad y con la protección de quienes diariamente trabajan por la seguridad de las y los sonorenses.