Senadora Lorenia Valles solicita licencia para buscar coordinación en Sonora

Lorenia Valles solicitó licencia a su cargo de senadora de la República ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual fue aprobada por el órgano legislativo en su sesión plenaria del miércoles y será efectiva a partir del lunes 22 de junio.
Lo anterior debido al interés de Valles Sampedro de registrarse en el proceso para la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Sonora. Se prevé que la convocatoria sea publicada esta semana para comenzar el registro de las y los aspirantes de las 17 entidades federativas a partir del próximo 22 de junio.
Como expresé en mi segundo informe de actividades legislativas, ha sido un honor representar a las y los sonorenses en el Senado y será un honor seguir contribuyendo a las causas de mi estado, trabajando en el territorio municipio por municipio, informando a la gente sobre los avances de la Cuarta Transformación y fortaleciendo la organización de nuestro movimiento, declaró.
Como expresé en mi segundo informe de actividades legislativas, ha sido un honor representar a las y los sonorenses en el Senado y será un honor seguir contribuyendo a las causas de mi estado, trabajando en el territorio municipio por municipio, informando a la gente sobre los avances de la Cuarta Transformación y fortaleciendo la organización de nuestro movimiento, declaró.
La legisladora sonorense mencionó que ha cumplido con sus compromisos como senadora de la República, aprobando 29 reformas a la Constitución, 21 nuevas leyes y 100 reformas a diversos ordenamientos; además de haber presentado 26 iniciativas de carácter constitucional y legal, entre ellas, las relativas a la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas y de redes sociales en niñas, niños y adolescentes.
Gracias al reconocimiento de los programas de bienestar en la Constitución que aprobamos en el Senado, se está beneficiando a ocho de cada 10 hogares en el país con un apoyo. Ahora, es importante seguir trabajando para socializar con la gente estos avances que hoy lideran la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, concluyó.
Gracias al reconocimiento de los programas de bienestar en la Constitución que aprobamos en el Senado, se está beneficiando a ocho de cada 10 hogares en el país con un apoyo. Ahora, es importante seguir trabajando para socializar con la gente estos avances que hoy lideran la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, concluyó.