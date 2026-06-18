Senadora Lorenia Valles solicita licencia para buscar coordinación en Sonora

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La senadora sonorense Lorenia Valles Sampedro solicitó licencia a su cargo en la Cámara Alta, misma que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y entrará en vigor el próximo 22 de junio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 09:19 AM.
En Sonora y editada el 18/06/2026 09:23 AM.