Sonora reduce homicidio doloso 62.8% y queda debajo de la media nacional

Gracias al trabajo coordinado de la Mesa Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora continúa avanzando en la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias, al registrar una reducción histórica del 62.8% en los índices de homicidio doloso y colocarse, por primera vez en años, por debajo de la media nacional.
Durante la conferencia de prensa semanal, el gobernador Durazo, junto al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Braulio Martínez Navarrete, destacó que estos resultados son producto de la estrategia integral y de la coordinación permanente entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que participan diariamente en la Mesa Estatal de Seguridad.
En Sonora, los resultados muestran una tendencia favorable al comparar septiembre de 2021, cuando inició la administración estatal encabezada por Alfonso Durazo, con mayo de 2026, cuando se presentó una reducción de 62.8% del promedio diario de homicidio doloso.
Actualmente, Sonora ocupa el lugar 14 a nivel nacional en incidencia de homicidio doloso, ubicándose por debajo de la media nacional. Al inicio de la presente administración estatal, la entidad se encontraba entre los primeros lugares del país en este delito.
Esto es por debajo de la media nacional por primera vez en la historia de Sonora. Yo recibí al gobierno en el cuarto lugar, penosísimo cuarto lugar, no es para cantar victoria, eso nunca se podrá hacer, lamentablemente mientras haya un delito que perseguir. Pero sí son datos que refuerzan la validez de la estrategia y los resultados de todas las dependencias que han venido participando en el proyecto, expresó el gobernador Durazo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que, a nivel nacional, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidio doloso disminuyó 46% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, alcanzando la cifra más baja desde el inicio de su gestión.