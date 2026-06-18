Sonora reduce homicidio doloso 62.8% y queda debajo de la media nacional

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Además, se ubicó en el lugar 14 nacional y, según autoridades, por primera vez en años quedó por debajo de la media del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 09:28 AM.
En Sonora y editada el 18/06/2026 09:34 AM.