Capturan a “El Coyotito” en operativo de la AMIC

Captura elementos de la AMIC a "El Coyotito", objetivo prioritario con cuatro órdenes de aprehensión vigentes, señalado por el homicidio de un comandante de la PESP en 2020 y otros delitos de alto impacto en municipios como Nogales y otras regiones al norte de Sonora.
La detención se realizó en un rancho ubicado en una zona despoblada de Ímuris, tras labores de localización y monitoreo aéreo con drones que permitieron confirmar su presencia e identidad.
El detenido cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa.
Se informó que como resultados de trabajos de inteligencia e investigación táctica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), capturó a Enrique "N", alias "El Coyotito", presunto integrante de un grupo delictivo con operación en Nogales, Ímuris, Cucurpe, y Magdalena de Kino.
Entre los hechos que se le atribuyen destaca la agresión armada registrada el 30 de julio de 2020 contra un comandante Daniel “N” adscrito a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quien perdió la vida durante un operativo de vigilancia en las inmediaciones de Estación Llano, municipio de Santa Ana.
Asimismo, es investigado por el homicidio de Aarón "N", agente de la Policía Municipal de Santa Ana, ocurrido en septiembre de 2021, y por una agresión contra un agente de la AMIC registrada en abril de 2026.
Enrique "N" está identificado como generador de violencia y forma parte de una estructura criminal que opera en la región norte del estado, por lo que su captura representa un golpe relevante contra dichas organizaciones.
Hasta el momento se desconoce si este arresto está vinculado a los hechos donde perdió la vida en una emboscada el comandante de la AMIC Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe operativo de comisionado a esa zona.