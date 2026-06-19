Capturan a “El Coyotito” en operativo de la AMIC

...

El presunto generador de violencia en el norte de Sonora fue detenido en un rancho de Ímuris tras labores de inteligencia y monitoreo con drones. Cuenta con cuatro órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, incluidos homicidio y privación ilegal de la libertad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 10:33 AM.
En Sonora y editada el 19/06/2026 10:50 AM.