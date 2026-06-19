Firma gobernador Durazo compromiso de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual

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El gobernador de Sonora encabezó la firma de un pronunciamiento institucional para fortalecer la prevención, atención y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual, reafirmando que en su administración no habrá excepciones ni privilegios ante cualquier forma de violencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 10:01 AM.
En Sonora y editada el 19/06/2026 10:09 AM.