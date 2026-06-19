Impulsa Durazo pesca deportiva para fortalecer turismo

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El gobernador Alfonso Durazo firmó un convenio que permitirá a Sonora administrar los permisos de pesca deportivo-recreativa y potenciar la derrama económica en las comunidades costeras

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 06:33 PM.
En Sonora y editada el 19/06/2026 06:36 PM.