Impulsa Durazo pesca deportiva para fortalecer turismo

Con el objetivo de ampliar las oportunidades económicas y aprovechar el potencial turístico de las costas sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño pactó un convenio que impulsará la pesca deportivo-recreativa en el estado.
Acompañado por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, el mandatario reafirmó su compromiso de mantener a Sonora como una potencia pesquera a nivel nacional, al tiempo que promueve nuevas actividades que contribuyan al bienestar y desarrollo del Estado.
Durante el encuentro, en el que también estuvo presente la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Celida López Cárdenas, y el secretario de Hacienda se suscribió el Convenio Específico en Materia de Pesca Deportivo-Recreativa.
Gracias a este acuerdo, el Gobierno del Estado tendrá a su cargo la expedición de permisos para la pesca deportivo-recreativa. Los recursos obtenidos por este concepto serán administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), lo que permitirá fortalecer la promoción, regulación y operación de esta actividad.
Durazo Montaño destacó que la pesca deportiva representa una oportunidad para diversificar la oferta turística de Sonora, atraer visitantes nacionales y extranjeros y generar una mayor derrama económica en destinos costeros, complementando así las actividades pesqueras tradicionales.
El gobernador también reconoció la importancia de la industria sardinera, considerada una de las más relevantes del país y pieza clave de la economía estatal. Sonora se mantiene como líder nacional en producción de sardina, con registros superiores a las 280 mil toneladas anuales entre 2021 y 2025.
Esta actividad sostiene miles de empleos directos e indirectos en municipios como Guaymas, Empalme y otras comunidades costeras, además de fortalecer las cadenas productivas, contribuir a la seguridad alimentaria y favorecer las exportaciones sonorenses.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora busca consolidar una estrategia basada en la innovación, la diversificación económica y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, con el propósito de generar más oportunidades y fortalecer la competitividad del estado.