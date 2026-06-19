Lorenia Valles busca coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora

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Tras la publicación de la convocatoria de Morena, la senadora sonorense reiteró su intención de participar en el proceso interno, destacando su trayectoria dentro del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y su compromiso de recorrer los 72 municipios del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 09:51 AM.
En Sonora y editada el 19/06/2026 10:01 AM.