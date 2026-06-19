Lorenia Valles busca coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora

La Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora representa una función clave dentro de la vida interna de Morena, que viene a fortalecer el trabajo de organización territorial, la coordinación de los comités de defensa y la promoción de los logros de la Cuarta Transformación, expresó la senadora Lorenia Valles.
En el marco de la convocatoria para la selección de la persona que fungirá como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, que fue publicada este miércoles 17 de junio por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Valles Sampedro reiteró su interés de registrar su solicitud para desempeñarse en dicha función partidista.
Desde mi juventud he sido parte del movimiento que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fui testigo del proceso de desafuero cuando era jefe del Gobierno de la Ciudad de México, así como de los fraudes electorales de 2006 y 2012. También tuve la oportunidad de acompañarlo en el momento de la victoria y el inicio de la Cuarta Transformación. Ahora, corresponde seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía, dijo.
Como lo he hecho desde el inicio de mi activismo político, seguiré recorriendo los 72 municipios del estado, escuchando de cerca a la gente, casa por casa y municipio por municipio. Estoy convencida de que la mejor encuesta para definir a quien coordinará la Defensa de la 4T en nuestro estado se construye en el territorio, con trabajo honesto, con el respaldo y el cariño del pueblo, y con la confianza que se refleja cuando te abren las puertas de su hogar.