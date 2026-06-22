Casi 24 mil sonorenses escuchan a Toño Astiazarán: 'Yo sí voy'

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El mensaje del alcalde de Hermosillo fue seguido en vivo por casi 24 mil personas en redes sociales, donde llamó a la unidad y a construir un Sonora más fuerte

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 11:57 AM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 11:59 AM.