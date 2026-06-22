Casi 24 mil sonorenses escuchan a Toño Astiazarán: 'Yo sí voy'

Casi 24 mil sonorenses se conectaron a través de redes sociales para escuchar en vivo el mensaje que realizó Antonio “Toño” Astiazarán en un encuentro convocado por la agrupación “Sonora con Todo”.
En punto del mediodía, Toño Astiazarán puntualizó “Yo sí voy” en un mensaje que convocó a la construcción de un estado más fuerte donde la capacidad, la congruencia y la confiabilidad sean elementos para avanzar ciudadanía y Gobierno.
Toño Astiazarán transmitió en sus redes sociales el evento, alcanzando un pico de más de 24 mil personas conectadas al mismo tiempo para presenciar su mensaje.
En su mensaje, destacó que unidos es como el estado saldrá adelante sin colores ni partidos, de pasar de ser espectadores a constructores de los cambios que Sonora necesita.