Entregan apoyos para mejorar viviendas en Puerto Peñasco

Con el propósito de atender el rezago habitacional en Puerto Peñasco y fortalecer el patrimonio de las familias más vulnerables, el Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), impulsa acciones de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Nueva en la entidad.
Durante la Feria de Servicios Sonora Atiende en este municipio, COVES llevó a cabo la entrega de materiales del programa Mejoramiento de Vivienda, con una inversión superior a 317 mil pesos, en beneficio de 100 acciones que impactan a 375 personas.
Los insumos entregados incluyeron lámina, pintura, cemento, impermeabilizante y tinacos, destinados a trabajos de rehabilitación, ampliación o mejora de viviendas, con el objetivo de elevar condiciones de seguridad y habitabilidad sin costo para las familias beneficiarias.
Por instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la política estatal en materia de vivienda ha priorizado la atención de hogares en situación de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de que los apoyos lleguen de manera directa a quienes enfrentan mayores carencias habitacionales.
Como parte de los resultados alcanzados durante la actual administración estatal, en Puerto Peñasco se registró una inversión mayor a ocho millones 500 mil pesos en el programa de Vivienda Nueva, mediante el cual se construyeron 35 viviendas y pies de casa para familias sin acceso a un patrimonio habitacional.
Ambas vertientes forman parte de un mismo enfoque de intervención pública que atiende distintas necesidades: mejoramiento de viviendas existentes y acceso a un hogar digno para las familias más necesitadas.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma el fortalecimiento del patrimonio familiar como eje de su política social en la entidad.