Entregan apoyos para mejorar viviendas en Puerto Peñasco

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COVES destinó más de 317 mil pesos en materiales para rehabilitación y ampliación de viviendas, beneficiando a 375 personas de familias en situación vulnerable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 11:46 AM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 11:49 AM.