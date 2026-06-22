Inicia rehabilitación de carretera San Luis–Sonoyta

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El gobernador Alfonso Durazo puso en marcha la obra de conservación del tramo carretero con una inversión de 68.12 millones de pesos, beneficiando a más de 275 mil personas y mejorando la conectividad fronteriza

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 12:01 PM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 12:09 PM.