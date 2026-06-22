Inicia rehabilitación de carretera San Luis–Sonoyta

Con el arranque de la obra de rehabilitación de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta, en beneficio de más de 275 mil 300 personas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dió respuesta a una sentida demanda de las familias del municipio fronterizo, al atender una petición que data de más de dos décadas atrás.
El tramo de conservación comprende de Sonoyta a San Luis Río Colorado, del kilómetro 166+000 al 180+200, a la altura del Puerto de Revisión Militar “Cucapah”, con una inversión directa de 68.12 millones de pesos, generando un impacto regional que mejora la conectividad fronteriza y seguridad vial para miles de familias.
El gobernador Durazo Montaño destacó que al fortalecer la infraestructura carretera en la entidad, se podrán atraer nuevas inversiones, además de que se impulsará la competitividad regional y se generarán mayores oportunidades de bienestar para las y los sonorenses.
El titular del Ejecutivo estatal mencionó que, con el respaldo irrestricto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para el Programa de Mejoramiento Carretero y el Programa de Conservación y Mantenimiento de la Red Federal Libre de Peaje, Sonora vive un momento histórico, ya que estas obras representan más seguridad para las familias, así como mejores condiciones para el transporte de mercancías, además de mayores oportunidades de desarrollo para todas las regiones de la entidad.
Me da muchísimo gusto como siempre estar el día de hoy acá en un acto aparentemente menor, pero de gran relevancia porque se convierte en el pago de una deuda histórica. Yo no sé si hablar de décadas, pero si podemos hablar de muchos años que hemos venido tras de esta gestión, y afortunadamente, en el momento que se lo planteamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de inmediato dio la instrucción a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que atendiera esta demanda, indicó.
Reiteró que la educación seguirá contando con todo el respaldo presupuestal de su administración, ya que al ser una de las grandes igualadoras de las oportunidades sociales, se garantiza que las y los universitarios puedan seguir adelante con sus estudios.
Estuvieron presentes: César Iván Sandoval Gámez, presidente municipal de San Luis Río Colorado; Máximo Moscoso Pintado, director general del centro Sonora de la SICT; Memphis Domínguez Moreno, general brigadier de Estado Mayor; Uriel López Ríos, presidente municipal de General Plutarco Elías Calles; Alejandro Verdugo Angulo, presidente municipal de Puerto Peñasco; Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado federal; Erick Palomino Contreras, primer subinspector de Guardia Nacional; Ruben González Aguayo, diputado local; Álvaro Gabriel Martínez, director de la Aduana 2 de San Luis Río Colorado; Ricardo Lugo Moreno, delegado de la Secretaría de Gobernación; y Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo.