Llevan apoyos para vivienda a municipios de la Ruta del Río Altar

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias sonorenses y reducir el rezago habitacional, el Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), realizó una gira de trabajo por la Ruta del Río Altar para entregar apoyos del programa de Mejoramiento de Vivienda.
En seguimiento al compromiso del gobernador Alfonso Durazo de mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses, COVES llevó apoyos del programa de Mejoramiento de Vivienda a los municipios de Sáric, Tubutama, Átil y Oquitoa.
Como resultado de esta gira, se benefició a 450 habitantes de la región mediante una inversión de 347 mil pesos en acciones de mejoramiento de vivienda.
La entrega de estos materiales permitirá a las familias realizar ampliaciones, reparaciones y adecuaciones prioritarias en sus hogares, contribuyendo a que cuenten con espacios más seguros, funcionales y dignos.
En cada una de las comunidades visitadas se conformaron Comités de Vigilancia, con el objetivo de fortalecer el seguimiento, la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.
Integrados por las y los propios beneficiarios, estos comités permiten supervisar el desarrollo del programa, fortaleciendo la rendición de cuentas y el uso adecuado de los apoyos otorgados.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar programas que mejoren la calidad de vida de las familias, acercando apoyos a las comunidades y contribuyendo a que más sonorenses cuenten con una vivienda digna y segura.