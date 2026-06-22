Llevan apoyos para vivienda a municipios de la Ruta del Río Altar

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A través de COVES, el Gobierno de Sonora benefició a 450 habitantes de Sáric, Tubutama, Átil y Oquitoa con materiales para mejorar sus hogares

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 11:30 AM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 11:43 AM.