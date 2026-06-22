Lorenia Valles fortalece diálogo con militancia en el sur de Sonora

De gira por el sur de Sonora con los “Diálogos por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, la senadora Lorenia Valles agradeció el respaldo de la gente en estos espacios de reflexión y organización.
Agradezco mucho su confianza y cariño. Siempre que visito el sur de Sonora me reciben con los brazos abiertos y me acompañan en los recorridos casa por casa. Hoy, nuestra responsabilidad es dar continuidad al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, expresó.
Soy una mujer formada en el territorio. Desde hace más de 30 años he recorrido los municipios de Sonora. En cada responsabilidad me he mantenido cerca de la gente, como lo demuestran mis tres periodos como diputada federal, mi gestión al frente del Sistema DIF Sonora y mi labor como senadora de la República, señaló.
Reconozco a mis compañeras y compañeros legisladores porque gracias a su labor hoy contamos con leyes que protegen el bienestar de la gente. En el Senado logramos reformas que ya están dando resultados, como el reconocimiento constitucional de los programas de bienestar como derechos del pueblo y las reformas que hicieron posible la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, concluyó.