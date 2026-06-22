Lorenia Valles fortalece diálogo con militancia en el sur de Sonora

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La senadora recorrió Guaymas, Navojoa y Huatabampo como parte de los “Diálogos por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, donde destacó la organización territorial y el contacto directo con la ciudadanía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 11:49 AM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 11:55 AM.