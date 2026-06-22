SSPC Sonora emite alerta preventiva por riesgos de fraude durante el Prime Day

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Las autoridades advirtieron sobre páginas falsas, correos apócrifos y enlaces engañosos que buscan robar datos personales y bancarios

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/06/2026 04:11 PM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 04:14 PM.