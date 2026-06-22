SSPC Sonora emite alerta preventiva por riesgos de fraude durante el Prime Day

Con el fin de evitar fraudes, estafas y robo de información personal o bancaria la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas al realizar compras por internet este próximo Prime Day.
En México, durante este periodo de promociones del 23 al 29 de junio, aumenta la actividad comercial en línea; por lo que también los ciberdelincuentes buscan engañar a las personas mediante páginas web falsas, correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto apócrifos, enlaces enviados por redes sociales y anuncios engañosos que simulan ofertas atractivas.
La Unidad Cibernética recuerda que el “Prime Day” es un evento de Amazon, por lo que las compras deben realizarse únicamente desde la página oficial de Amazon México o desde la aplicación oficial de Amazon. Se recomienda evitar ingresar desde enlaces recibidos por WhatsApp, SMS, correo electrónico, redes sociales o anuncios sospechosos, ya que estos pueden dirigir a páginas clonadas que imitan la imagen de la plataforma.
Asimismo, se exhorta a desconfiar de promociones con descuentos excesivos, precios demasiado bajos o supuestas ofertas externas que pidan realizar pagos por transferencia, depósitos o métodos fuera de la plataforma oficial. En caso de duda, lo más seguro es abrir directamente la app de Amazon o escribir manualmente la dirección de Amazon México en el navegador.
También se recomienda revisar cuidadosamente el vendedor, las opiniones de otros compradores, las condiciones de envío y devolución, así como evitar proporcionar datos personales, contraseñas, códigos de verificación o información bancaria fuera del proceso normal de compra dentro de la plataforma.
Para reducir riesgos, la Unidad Cibernética sugiere utilizar métodos de pago seguros, preferentemente tarjetas digitales o herramientas que permitan mayor control de las compras; activar notificaciones bancarias; mantener actualizados los dispositivos; usar contraseñas robustas y activar la verificación en dos pasos en correos electrónicos, cuentas bancarias y plataformas de comercio electrónico.
Amazon Prime Day es una campaña anual de ventas creada por Amazon para premiar a sus clientes suscritos al programa Prime.
Con el paso de los años, este evento se ha convertido en una de las fechas más relevantes para el comercio electrónico a nivel mundial, comparable con otras temporadas de descuentos como el Buen Fin o el Black Friday.
La SSPC Sonora reitera que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir los riesgos asociados a las compras en línea. Para orientación o reporte de incidentes, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1 o directamente a la Unidad Cibernética al teléfono 800 77 242 37 y al correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx.