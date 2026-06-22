Supervisan Durazo y Sheinbaum nuevo hospital del IMSS en SLRC

...

La obra, con una inversión superior a 3 mil 870 millones de pesos, beneficiará a más de 128 mil derechohabientes y contará con 24 especialidades médicas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 11:16 AM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 11:22 AM.