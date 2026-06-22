Supervisan Durazo y Sheinbaum nuevo hospital del IMSS en SLRC

En el marco del compromiso para fortalecer al sistema de salud pública y garantizar atención médica de calidad para las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisaron la obra de construcción del nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Río Colorado, Sonora, el cual tiene una inversión superior a 3 mil 870 millones 568 mil pesos.
Este nuevo nosocomio beneficiará de forma directa a más de 128 mil derechohabientes en San Luis Río Colorado y la región fronteriza, el cual sustituirá al actual Hospital General de Subzona número 12, y tendrá una capacidad de 120 camas censables, incorporando 24 especialidades médicas, así como equipamiento e instalaciones de vanguardia.
El mandatario estatal resaltó la relevancia del apoyo que ha brindado con estas obras la presidenta Claudia Sheinbaum, para hacer realidad uno de los proyectos más importantes de la región en materia de salud.
Este hospital va a garantizar la atención médica para todas y todos los ciudadanos de San Luis Río Colorado y la región, porque la salud no es un privilegio para unos cuantos, es un derecho de todas y todos los sonorenses, indicó el gobernador.
En esta obra se están llevando a cabo trabajos de instalaciones sanitarias, muros interiores, instalación de tuberías y sistemas hidráulicos, colocación de líneas de succión para equipos de bombeo de agua fría, habilitado de acero, y obras complementarias para infraestructura pluvial.
De igual forma se llevó a cabo la supervisión de la primera etapa del proyecto “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura”, el primero a nivel nacional, el cual tiene como objetivo beneficiar a mujeres y niños que enfrentan situaciones de inseguridad, brindándoles espacios iluminados que hagan del área peatonal un sitio seguro.
En este rubro se invirtieron 50 millones de pesos, con la intervención de alrededor de 20 kilómetros de vialidades en la ciudad a través de la instalación de nuevas luminarias LED, postes de alumbrado público y mejoras en la infraestructura urbana para brindar mayor iluminación y seguridad a peatones y automovilistas en sectores como la avenida Nuevo León, avenida Revolución, avenida Libertad, calle 47 y el bulevar Luis Donaldo Colosio.