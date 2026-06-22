“Yo sí voy”: Toño Astiazarán llama a construir un nuevo Sonora

Con la fuerza de miles de sonorenses reunidos en Hermosillo para compartir la visión de un mejor Sonora, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez dijo con seguridad “Yo sí le entro, yo sí voy” y llamó a construir juntos un estado más fuerte, donde la participación ciudadana sea el motor de los grandes cambios.
En el marco del evento convocado por la agrupación “Sonora Con Todo” a la que asistieron representantes de la sociedad civil sonorense, Toño Astiazarán aseguró ante más de 8, 500 personas, que los retos que enfrentamos en Sonora necesitan nuevas ideas que apuesten por un cambio real.
El presidente municipal de Hermosillo asistió a este encuentro acompañado por su esposa Patricia Ruibal y sus hijos Patricia, Antonio y María Paula.
Ante ciudadanos de distintos municipios de Sonora, sostuvo que la transformación no ocurre por accidente, se alcanza cuando hay rumbo, con trabajo y haciendo equipo, con una visión compartida.
En un recuento de acciones que han marcado la transformación de Hermosillo durante los últimos cinco años, destaca la participación ciudadana en obras públicas, el impulso a la energía solar, la innovación, el apoyo a emprendedores y el fortalecimiento de la competitividad de la ciudad.
Los impulsores de los verdaderos cambios son las y los ciudadanos, y citó como ejemplo Hermosillo donde la transformación ha sido posible gracias a las y los vecinos que decidieron participar, organizarse, proponer y elegir las obras más importantes de su colonia.
Por eso, continuó, hoy más que nunca se dijo convencido de que Sonora tiene todo para avanzar “lo que necesita es un Gobierno que esté a la altura de su gente. Gobiernos confiables y gobernantes congruentes, donde la improvisación sea reemplazada por resultados, y donde la capacidad esté por encima de la ideología”.
Ante ello, dijo: ¡Por eso hoy, frente a todas y todos Ustedes, les digo con claridad: ¡Yo sí le entro! … ¡Yo sí voy! …y caminaré de la mano de cada sonorense que comparta el sueño de un Sonora unido, donde dejemos atrás el ustedes contra nosotros y ese paralizante de buenos contra malos.
El desafío es grande, apuntó, sabemos que no será fácil. Pero es mucho más grande el carácter de las y los sonorenses. “Unidos podemos hacer los cambios que Sonora necesita para alcanzar todo su potencial, unidos podemos recuperar su grandeza y lograr que se sienta en cada rincón de nuestro Estado. ¡Que nadie se quede sin participar! … ¡Es la hora de sumar! …¡¡Es la hora de avanzar!”
Toño Astiazarán sostuvo que unidos es como el Estado saldrá adelante “porque estoy convencido de que el futuro de Sonora podemos construirlo juntos, todas y todos, sin ver colores ni partidos. ¡Yo sí voy! Porque llegó la hora de pasar de ser espectadores, a constructores de los cambios que Sonora necesita”.
Las voces de Sonora estuvieron presentes durante el encuentro con testimonios de las y los ciudadanos María Dolores Santiago del Centro Comunitario Palabras de Esperanza, de Puerto Peñasco; Stephanie Castro, de TEApoyo A.C., de Nogales y Juan Antonio Cossio, productor agrícola del Valle del Yaqui, proveniente de San Ignacio Río Muerto, quienes compartieron sus historias, hablaron de los desafíos de sus comunidades y destacaron las oportunidades que han encontrado en Hermosillo, al tiempo que manifestaron su visión de construir un Sonora con más participación y unidad.
Miro hoy hacia Hermosillo con alegría porque he visto un ejemplo claro de lo que pasa cuando se confía en la gente. Daré un ejemplo de ello, con el programa como Presupuesto CRECES son las propias familias quienes proponen y votan la obra en su colonia, eso es participación ciudadana en su forma más real y genuina, expresó, María Dolores Santiago, directora y fundadora del Centro Comunitario Palabras de Esperanza