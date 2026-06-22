“Yo sí voy”: Toño Astiazarán llama a construir un nuevo Sonora

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Ante más de 8 mil 500 personas reunidas en Hermosillo, Antonio Astiazarán aseguró que está listo para asumir nuevos retos y convocó a la ciudadanía a participar en la transformación del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/06/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 22/06/2026 11:12 AM.