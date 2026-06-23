Gobernador Durazo inaugura Unidad Horizonte con inversion de 2 mdp

En cumplimiento a su compromiso con la protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, como parte de la política social de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, María del Rocío Chávez Murillo, inauguró la Unidad de Fomento a la Autonomía Horizonte CAS UNACARI, proyecto que representó una inversión superior a 2 millones de pesos.
El mandatario sonorense enfatizó que este nuevo espacio tiene como objetivo garantizar atención especializada y acompañamiento a adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo acogimiento residencial del Sistema DIF Sonora, ofreciéndoles un entorno con trato afectivo, estabilidad y herramientas para su autonomía progresiva e independencia.
Gracias a quienes han sumado su esfuerzo para hacer realidad este proyecto que va a transformar vidas. Que deberíamos de transformar muchas más en el estado, pero dando hoy el primer paso, estoy seguro que vamos a garantizar a estas niñas, a estas adolescentes un mejor futuro, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
A través de un plan de vida individualizado, la unidad brindará capacitación en educación financiera, desarrollo socioemocional y cognitivo, preparación para el trabajo, continuidad académica y habilidades para la vida cotidiana y el hogar, con el propósito de facilitar su transición hacia la vida adulta independiente.
Con la puesta en marcha de este proyecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida una política de bienestar orientada a proteger, acompañar y generar nuevas oportunidades para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su capacidad de construir un futuro con autonomía, dignidad y mejores condiciones de vida.