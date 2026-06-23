Gobernador Durazo inaugura Unidad Horizonte con inversion de 2 mdp

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Destinado a brindar acompañamiento, capacitación y herramientas de independencia a adolescentes y jóvenes bajo protección del Sistema DIF Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/06/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 23/06/2026 11:30 AM.