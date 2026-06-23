Inician modernización del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría

Como parte de su gira de trabajo por el sur de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó el arranque de la modernización y adecuación del estadio de beisbol Manuel “Ciclón” Echeverría, proyecto histórico que contará con una inversión de 200 millones de pesos para rescatar uno de los recintos deportivos más emblemáticos del estado.
El mandatario estatal, acompañado del presidente municipal de Navojoa Jorge Elías Retes y el presidente de Los Mayos Víctor Cuevas, destacó que esta obra permitirá renovar integralmente un estadio inaugurado en 1970 y que, desde 1978, lleva el nombre del legendario pitcher navojoense Manuel “Ciclón” Echeverría.
Se trata de uno de los estadios más antiguos de la Liga Mexicana del Pacífico y el único que no había sido remodelado o reemplazado, pese al evidente deterioro de su infraestructura, equipamiento y servicios.
Debemos conservar este estadio como monumento a su grandeza y si no es como monumento a su grandeza, que sea un monumento a la extraordinaria pasión que tiene la gente de Navojoa por el béisbol. Con esa pasión yo digo arriba los Mayos, indicó el gobernador Durazo.
Este proyecto de remodelación se da en el marco del regreso de Los Mayos de Navojoa a casa, cuyo anuncio hizo el gobernador en abril de este año.
El rescate del estadio de Navojoa responde al compromiso del Gobierno de Sonora por recuperar esta infraestructura y fortalecer los espacios que fomentan la sana convivencia, la práctica deportiva y, además, representan una importante derrama económica para la región del sur del estado.