Inician modernización del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó el arranque de las obras de rehabilitación integral del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría en Navojoa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/06/2026 10:59 AM.
En Sonora y editada el 23/06/2026 11:00 AM.