Invitan a octava Jornada de Salud con servicios gratuitos en la colonia Las Torres

La diputada local Azalia Guevara, representante del IV Distrito de Nogales y Santa Cruz en la 64 Legislatura, convoca a la ciudadanía a la octava Jornada de Salud, con el lema “Cuidamos de ti, cuidamos de todos”, cuyo evento se realizará el sábado 27 de junio de 2026 en la Escuela Primaria Sonora, ubicada en la colonia Las Torres.
El horario de atención será de 9:30 a 13:00 horas, donde las y los asistentes tendrán acceso a diversos servicios gratuitos, al precisar que esta iniciativa se organiza en conjunto con la diputada infantil Karen Nohemí Juárez Mancinas, alumna de dicho plantel educativo.
Siempre muy agradecida con el gobernador del estado Alfonso Durazo, que por medio de las dependencias nos dan el apoyo para poder llevar a cabo estas jornadas. Bienestar, el Registro Civil siempre ha estado al pendiente, Cedes entregándonos los árboles para poder dispersarlos en la localidad y muy contentos de poder seguir trayendo este tipo de atención a las colonias pues nos da mucho gusto y pues estamos a la orden, dijo Azalia Guevara.
Detalló que podrán acceder a consultas con médico general, entrega de lentes de lectura, detección de diabetes y toma de presión, además, habrá módulos para trámites de impresión de actas de nacimiento y corrección de CURP del Estado de Sonora, asesoría jurídica, asesoría de pensiones y cortes de cabello.
Agregó que, para el bienestar animal y ambiental, se ofrecerá vacunación canina y donación de árboles nativos de la región, asimismo, habrá un esquema de vacunación contra Influenza, COVID-19 y Sarampión.
Con esta acción, la legisladora reitera su compromiso de acercar los servicios a las colonias y mantiene sus redes sociales abiertas para recibir cualquier solicitud adicional de la población.
Estamos a la orden, por medio de las redes sociales ahí nos pueden, se pueden comunicar con nosotros y cualquier gestión o algo que necesiten estamos, enfatizó la legisladora.