Invitan a octava Jornada de Salud con servicios gratuitos en la colonia Las Torres

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La diputada local Azalia Guevara convocó a la ciudadanía a participar en la octava Jornada de Salud “Cuidamos de ti, cuidamos de todos”

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/06/2026 04:27 PM.
En Sonora y editada el 23/06/2026 04:29 PM.