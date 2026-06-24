Inicia FGJES formación de nueva generación de policías investigadores en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado en Sonora inició el curso de Formación Inicial para Aspirantes 2026 de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que forjarán una nueva generación de policías investigadores de élite en la entidad.
A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal expuso que, la procuración de justicia se funda en elementos investigadores tenaces, dedicados y con vocación de servicio, ya que el llamado del deber exige a las y los mejores.
Por este motivo, el pasado 15 de junio comenzó la verdadera prueba para 70 aspirantes que dieron un paso al frente en busca de escribir una nueva historia de honor y legalidad. Estos jóvenes iniciaron formalmente el curso de Formación Inicial para Aspirantes 2026 de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
Al precisar un proceso de máxima exigencia, el programa de preparación contempla un riguroso internamiento, el cual abarca mil doscientas horas de máximo requerimiento a lo largo de 5 meses y durante este periodo, la teoría más avanzada se funde con la destreza táctica aplicada en el campo.
Los 70 reclutas tienen una misión clara de lograr su instrucción como policías investigadores de élite, con la total capacidad de esclarecer el delito bajo el respeto irrestricto de la ley y la ética.
La Fiscalía resalta que se trata de hombres y mujeres de honor forjados bajo tres pilares inquebrantables, relacionados a una investigación efectiva, con una mentalidad analítica basada en la evidencia bajo el mando del Ministerio Público; en ética y legalidad con la aplicación estricta del respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en cada paso y en cada acción; así como atención a las víctimas, con la garantía de acceso a un apoyo real, la protección de su dignidad y la erradicación de la revictimización.
Destacan que esta formación exhaustiva permite construir el expediente policial y la carpeta de investigación que sostienen la verdad y de esta forma, en la institución se consolidan los nuevos guardianes de la legalidad.