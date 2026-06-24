Inicia FGJES formación de nueva generación de policías investigadores en Sonora

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Un total de 70 aspirantes comenzaron el Curso de Formación Inicial 2026 de la AMIC, un programa intensivo de cinco meses enfocado en investigación criminal, derechos humanos y atención a víctimas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/06/2026 03:47 PM.
En Sonora y editada el 24/06/2026 03:51 PM.