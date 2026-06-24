Supervisa Durazo construcción de 2 mil 500 viviendas del Bienestar en Navojoa

En el sur de Sonora avanza la construcción de Vivienda para el Bienestar, como parte del Programa Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obras que fueron supervisadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el predio habitacional Infonavit Venado en Navojoa, donde se construirán 2 mil 500 casas con una inversión superior a mil 567 millones de pesos, destinadas a derechohabientes de Infonavit con ingresos mensuales entre uno y dos salarios mínimos.
Durante su gira de trabajo por el sur de Sonora, el mandatario estatal destacó que este desarrollo, que abarca una superficie de 28.5 hectáreas, representa una oportunidad histórica para garantizar el acceso a una vivienda digna para más familias del sur de Sonora, fortaleciendo así la justicia social y su bienestar.
Me queda un año 3 meses de gobernador y me corresponderá el honor de entregar cuando menos 20 mil viviendas; por eso digo que es un día histórico para Navojoa, pero también para Sonora. Lo más importante es que este hogar, este conjunto habitacional dará el futuro para 2 mil 500 familias y son familias de bajos ingresos, subrayó.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que Sonora fue el primer estado del país en garantizar la disponibilidad de tierra para la implementación de este programa, lo que permitió incrementar la meta sexenal de construcción de vivienda de 33 mil 800 a 65 mil hogares para 2030, consolidando a la entidad como referente nacional en política de vivienda social.