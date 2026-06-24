Supervisa Durazo construcción de 2 mil 500 viviendas del Bienestar en Navojoa

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño recorrió las obras del desarrollo habitacional Infonavit Venado en Navojoa, donde se construirán 2 mil 500 viviendas con una inversión superior a mil 567 millones de pesos para beneficiar a familias de bajos ingresos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/06/2026 11:07 AM.
En Sonora y editada el 24/06/2026 11:11 AM.