Anuncian nuevo Hospital General del IMSS en Guaymas con inversión superior a 4 mmdp

Para beneficiar a 122 mil sonorenses con mayor atención y servicios en materia de salud, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Guaymas, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, en el marco de la reciente visita a Sonora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sonora para la supervisión de construcción de infraestructura hospitalaria.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal indicó que esta nueva unidad hospitalaria beneficiará a 122 mil 766 derechohabientes y se edificará en una superficie de 64 mil 582 metros cuadrados, incluida la obra civil y el respectivo equipamiento. Dicho proyecto, señaló, ya se encuentra en proceso de licitación.
Contará con cinco quirófanos y 38 especialidades, entre las que destacan terapia intensiva, área de urgencias tres veces mayor que la del actual hospital, medicina física, rehabilitación, auxiliares de diagnóstico completo, mastógrafo, tomógrafo, banco de sangre, alergología y endoscopia.
Ya nos ratificó nuestra presidenta y el director general del IMSS que ya está el proceso de licitación para la construcción de un hospital del IMSS en Guaymas, similar al de San Luis Río Colorado, un hospital con 190 camas en Guaymas, y una inversión de 4 mil 384 millones de pesos, incluida la obra civil y el equipamiento, indicó.
Añadió que el antiguo hospital del IMSS de San Luis Río Colorado será renovado una vez que entre en funciones el que se encuentra en proceso de construcción para convertirse en un nosocomio perteneciente al ISSSTE.
El gobernador Durazo Montaño agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó una inversión de mil 800 millones de pesos para la ampliación y modernización de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, obra para la que ya están en licitación ocho tramos que comprenden del kilómetro 6 al 94+270.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México continúan impulsando proyectos estratégicos que fortalecen la infraestructura de salud y conectividad, en beneficio de las y los sonorenses.