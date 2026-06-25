Anuncian nuevo Hospital General del IMSS en Guaymas con inversión superior a 4 mmdp

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El gobernador Alfonso Durazo informó que el nuevo nosocomio contará con 190 camas, cinco quirófanos y 38 especialidades médicas para beneficiar a más de 122 mil derechohabientes en la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 10:28 AM.
En Sonora y editada el 25/06/2026 10:32 AM.