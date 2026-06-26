Durazo refrenda alianza Sonora-Arizona con nuevos acuerdos de cooperación binacional

Con acuerdos enfocados en oportunidades de desarrollo transfronterizo, a través de mecanismos de cooperación binacional en los distintos sectores sociales para garantizar la prosperidad compartida, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó la alianza ininterrumpida de 67 años de las Comisiones Sonora–Estados Unidos y Arizona–México, durante los trabajos de la Reunión Plenaria 2026.
El mandatario estatal señaló que la relación Sonora-Arizona es considerada una de las más sólidas de América del Norte, y destacó que este esfuerzo conjunto impulsa acuerdos y proyectos que se traducen en más oportunidades económicas, mejor infraestructura fronteriza, fortalecimiento de la seguridad, educación, salud y desarrollo para las familias sonorenses.
Tiene 67 años realizándose esta alianza binacional y es el mecanismo de cooperación binacional más importante que existe entre México y Estados Unidos, expresó el gobernador.
Esta agenda de colaboración, impulsada por el gobernador Durazo y fortalecida junto a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, refleja el compromiso de ambas entidades por construir una frontera más competitiva, segura y próspera.
En materia ambiental, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona y la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado formalizaron un convenio para fortalecer la operación y el mantenimiento de la estación de monitoreo de la calidad del aire ubicada en ese municipio. La participación universitaria también fortalecerá la formación de estudiantes y especialistas, vinculando el conocimiento académico con las necesidades ambientales de la región.
Asimismo, el Gobierno de Sonora y la ciudad de Yuma formalizaron un memorándum para impulsar la investigación, educación e innovación aeroespacial, mediante proyectos en tecnología satelital, formación especializada, intercambio académico y vinculación con el Yuma Spaceport y su centro de innovación.
En la jornada se realizaron las sesiones de los 11 comités binacionales, en las que participaron autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, instituciones académicas y organismos especializados de Sonora y Arizona.
Entre los temas que se abordaron destacan educación, desarrollo económico, energía, seguridad pública, agronegocios, salud, turismo, infraestructura y logística, agua y medio ambiente, bienes raíces y administración de emergencias, áreas que forman parte de la agenda estratégica de la Megarregión Sonora-Arizona.
Los trabajos concluyeron este jueves con la Sesión Plenaria 2026, donde autoridades de Sonora y Arizona presentaron avances, proyectos estratégicos y acuerdos de cooperación binacional en materia de energía, educación, salud, sustentabilidad ambiental y competitividad económica, consolidando una alianza que trasciende fronteras y genera beneficios compartidos para ambas regiones.