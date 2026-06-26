Durazo refrenda alianza Sonora-Arizona con nuevos acuerdos de cooperación binacional

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En la Reunión Plenaria 2026 de las Comisiones Sonora–Estados Unidos y Arizona–México, el gobernador destacó proyectos conjuntos en infraestructura, seguridad, educación, salud, energía y desarrollo económico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 11:04 AM.
En Sonora y editada el 26/06/2026 11:17 AM.