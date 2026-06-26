Lorenia Valles se registra como aspirante a coordinar comités de Morena en Sonora

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La senadora con licencia acudirá al World Trade Center de la Ciudad de México para formalizar su registro, confiando en el método de encuesta que definirá la coordinación estatal de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 10:48 AM.
En Sonora y editada el 26/06/2026 10:57 AM.