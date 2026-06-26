Lorenia Valles se registra como aspirante a coordinar comités de Morena en Sonora

En el marco de la Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la definición de la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, publicada el pasado 17 de junio, la senadora con licencia Lorenia Valles informó que este viernes 26 de junio asistirá al World Trade Center, en la Ciudad de México, a registrarse como aspirante a dicho cargo.
Estoy lista para participar en este proceso tan importante para el futuro de nuestro movimiento. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó mi licencia como senadora de la República a partir del lunes 22 de junio, por lo que cumplo con los requisitos establecidos en la convocatoria para solicitar mi registro. Ahora, trabajaré de tiempo completo para fortalecer la organización territorial casa por casa, municipio por municipio, expresó.
Confío en el método de la encuesta para definir a quien coordinará los comités de defensa de la transformación. En 2023, a través de una encuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum fue elegida coordinadora nacional, logrando el respaldo de todos los otros aspirantes que participaron. Dicho instrumento es reconocido en los Estatutos de Morena y, en la práctica, se ha institucionalizado como un mecanismo democrático para la toma de decisiones, exclamó.
El apoyo de mi esposo, de mis hijas y mi hijo ha sido fundamental en cada momento de mi vida. Todas las veces que me he postulado para una encomienda de representación popular, platicamos y tomamos una decisión como familia. Igualmente, en estos 30 años de trayectoria he coincidido con compañeras y compañeros de lucha que se convirtieron en amigas y amigos entrañables.